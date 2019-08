Stefano Laudoni e Giorgia Crivello parteciperanno a Temptation Island Vip? Ecco le parole della coppia, che tolgono definitivamente ogni dubbio.

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello continuano la loro storia d’amore, che procede a gonfie vele. Il cestista, ex di Valentina Vignali, è sempre più innamorato della sua fidanzata e non fa nulla per nasconderlo. I due ragazzi infiammano Instagram con le loro foto di coppia ‘bollenti’, e i fan sono davvero pazzi di loro. Molti infatti sognano di vederli a Temptation Island Vip, per conoscere più da vicino la loro storia e il loro modo di vivere la coppia davanti alle tentazioni. Ma i due ragazzi parteciperanno al programma più temuto dalle coppie? Ecco la loro risposta alla domanda di un fan.

Stefano Laudoni e Giorgia nel cast di Temptation Island Vip? La risposta della coppia

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello sono nel cast della prossima edizione di Temptation island Vip? Tante sono le voci che girano in merito alla loro possibile partecipazione al reality delle coppe famose, ma la loro risposta ufficiale è arrivata proprio adesso, tramite Instagram. Alla domanda di un fan, i due ragazzi hanno risposto con un video, proprio per metterci la faccia e dare la loro risposta definitiva: ‘No, non parteciperemo a Temptation Island Vip’, ha spiegato Stefano, il quale sarà presto impegnato con il suo lavoro da giocatore di Basket e dovrà ricominciare a breve la preparazione. Sarà impegnata anche Giorgia, come spiega Stefano, che dovrà ripartire con il suo lavoro.

Nulla di fatto, dunque, per i fan della coppia, che forse saranno rimasti delusi dal fatto di non poter seguire i propri beniamini in tv, ma allo stesso tempo possono stare tranquilli, perché i due ragazzi non metteranno a rischio il loro fidanzamento, che procede a gonfie vele da ormai 8 mesi.

