Beatrice Valli ha pubblicato uno scatto mentre bacia con passione il suo Marco Fantini in barca: tutti i fan notano un ‘dettaglio’ e si complimentano con lei.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più giovani e belle nate a Uomini e Donne. I due ragazzi hanno costruito una splendida famiglia, con i piccoli Alessandro, nato dall’unione di Beatrice con Nicolas Bovi, e Bianca, nata dalla coppia. Bellissimi e innamorati come il primo giorno, contano milioni di fan, anche se non mancano anche per loro critiche feroci, soprattutto per il loro ruolo di genitori. Ma i due ragazzi sono più forti degli haters e continuano a pubblicare la loro vita sui social per condividerla con chi li ama. L’ultima foto postata sul profilo Instagram di Beatrice, li vede super avvinghiati in barca: tutti però notano un ‘dettaglio’.

Beatrice Valli e Marco Fantini avvinghiati in barca: ecco il dettaglio che non è passato inosservato

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno trascorrendo un’estate da sogno in famiglia. Sempre in giro con i loro piccoli, in questi giorni si trovano a Formentera, dove stanno godendo del mare e dei paesaggi incontaminati della località spagnola, meta ogni anno di ordate di ‘vip’. La foto apparsa sul profilo Instagram di Beatrice ha fatto ‘boom’ di like. Nello scatto, i due ragazzi sono stesi in barca e si baciano appassionatamente. La posa della coppia è ‘hot’, ma anche molto romantica, e fa trasparire tutto il loro sentimento. Ma non è tutto.

Guardando con attenzione la foto, si notano chiaramente delle smagliature sulla coscia di Beatrice. Una piccola imperfezione, tipica del corpo femminile in particolare dopo le gravidanze, che davvero non toglie nulla al corpo mozzafiato e alla bellezza dell’ex corteggiatrice. Anzi. Non si contano i commenti di ammirazione e lode per la scelta di Beatrice di non nascondere né cancellare le smagliature con Photoshop. Le sue fan si complimentano con lei per aver mostrato senza problemi questo suo piccolo ‘difetto’, e le dicono che è bellissima nonostante la sua minuscola imperfezione.

