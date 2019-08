Taylor Mega ha fatto delle Instagram stories contro Damiano Coccia ‘Er Faina’ e la sua prossima partecipazione a Temptation Island Vip: ‘Misogino, non può stare in tv’.

Taylor Mega è molto amata e apprezzata dal suo pubblico. Oltre alla sua indiscutibile bellezza e sensualità, che le piace mostrare sui social con foto super ‘hot‘, Taylor ha anche un carattere molto forte, che viene ammirato dalla maggior parte del suo pubblico. Sempre senza peli sulla lingua, dice la sua su numerosi argomenti anche di una certa importanza sociale, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze e del giudizio altrui. Una delle questioni su cui si è espressa, è la partecipazione di Damiano Coccia, ‘Er Faina’, a Temptation Island Vip. Taylor non è d’accordo con questa scelta, ecco perché.

Taylor Mega contro DAmiano ‘Er Faina’ a Temptation Island Vip: ecco il motivo

Taylor Mega è contraria al fatto che Damiano Coccia, meglio noto come ‘Er Faina‘, partecipi con la fidanzata a Temptation island Vip. Lo youtuber è finito al centro di una polemica, perché in passato è stato molto critico con i programmi tv e in particolare con Barbara D’urso, e dunque in tanti non vorrebbero vederlo in televisione. Per spiegare le sue motivazioni, Taylor tira in ballo anche la delicata questione della violenza sulle donne. ‘Non sconfiggeremo mai la violenza sulle donne finché si continuerà a dare visibilità e importanza a uomini che insultano pesantemente le donne in questo modo. Lui ha un problema, è misogino. Non lo nomino nemmeno per non dargli importanza’. Le sue parole sono chiaramente per ‘Er Faina’, che secondo taylor deve il suo successo agli insulti contro altre persone, in particolare donne, e non merita ulteriore visibilità.

‘Fatevi un esame di coscienza voi di Temptation island Vip, uno così non deve andare in televisione’. Le parole dell’influencer sono molto forti. Taylor sottolinea che non è un problema scherzare e prendere in giro qualcuno, lei stessa lo fa, ma gli insulti continuati e perpetrati sempre a danno della stessa persona, in questo caso la D’urso, non possono essere sottovalutati e sono una forma di violenza. E voi cosa ne pensate?

