Tra la giovane influencer Chiara Nasti e il suo ex fidanzato Ugo Abbamonte c’è un ritorno di fiamma? Ecco la segnalazione social.

È di nuovo al centro dell’attenzione di tutti, Chiara Nasti. Ebbene si, la bella e giovane influencer fa di nuovo parlare di sé. E, questa volta, a causa della sua storia d’amore con Ugo Abbamonte. Pochissime settimane fa, infatti, vi avevamo parlato della loro rottura. La loro storia d’amore, dopo diversi anni, era giunta al capolinea. In effetti, erano diversi i segnali social che lo facevano pensare. Ma, poi, ci ha pensato la diretta interessata, con un’eloquente botta e risposta con una sua fan, a confermare tali voci. Eppure, a distanza di qualche settimana, sembra che tra i due ci sia un ritorno di fiamma. Ecco a tal proposito la segnalazione emersa poche ore fa su Instagram.

Chiara Nasti ed Ugo Abbamonte, ritorno di fiamma? Ecco la segnalazione su Instagram

Dopo aver confermato la sua rottura con Ugo Abbamonte, Chiara Nasti è stata letteralmente invasa dalle critiche. Sarà stato proprio il questo motivo che, di ritorno dalla vacanze, la giovane influencer ha voluto completamente ‘disintossicarsi’ dai social. Prendendosi, così, del tempo per riflettere, per ritrovare la serenità e, soprattutto, ritrovare sé stessa. Si dice: “il tempo cura tutte le ferite”. E, probabilmente, è proprio questo che le sarà accaduto. Perché Chiara non solo è ritornata sui social più bella e in forma che mai, ma sembra che, stando a quanto si evince dal web, ci stia riprovando con il suo ex fidanzato. A lanciare questa segnalazione ci pensa Veryinutilpeople.it su Instagram. Che, in una recente Instagram stories, ha pubblicato una foto in cui si vedono chiaramente i due giovani napoletani in Sardegna. Ritorno di fiamma in corso, quindi, tra di loro? Ovviamente, per il momento non c’è ancora nulla di confermato. Si tratta, ripetiamo, di segnalazioni, indiscrezioni. Qualora fosse vero, sarebbe una gran bella notizia, no?

