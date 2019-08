Dopo la rottura con Francesca De Andrè, poche ore fa Gennaro Lillio le ha scritto un chiaro messaggio su Instagram: storia definitivamente conclusa.

Sembrava che andasse tutto alla grande tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Ed, invece, non è stato affatto così. Poche settimane fa, infatti, sui loro canali social, entrambi hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. È stato prima il napoletano che, con un’Instagram stories abbastanza eloquente, ha dato la triste notizia ai sostenitori della coppia. Stando a quanto si evince dalle parole del modello, la causa scatenante della loro rottura sarebbe stato un clamorosa gesto che Francesca avrebbe compiuto nei confronti del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Ma ecco che, a distanza di giorni da quell’annuncio, Gennaro scrive un messaggio per lei. Ponendo, così, la parole ‘fine’ alla loro storia d’amore.

Gennaro Lillio, il chiaro messaggio per Francesca: parole da brividi

Ebbene si. La storia d’amore che, all’interno della casa del Grande Fratello, ha fatto sognare milioni di telespettatori è giunta al termine. Tra Francesca De André e Gennaro Lillio è finita. C’erano diversi segnali che facevano pensare ad una crisi tra i due. Fino a quando, come dicevamo precedentemente, il modello napoletano ha voluto annunciare la loro rottura. Facendo pensare, tra l’altro che, dietro alla loro separazione, ci fosse ancora il ‘fantasma’ di Giorgio, ex fidanzato di Francesca. Dal canto suo, invece, la ragazza ha chiarito la situazione. Ma non è finita qui. Perché, pochissime ore fa, l’ex gieffino ha scritto un chiaro messaggio su Instagram. Che sembra destinato non solo alla giovane De André ma che sembra descrivere appieno la sua attuale situazione sentimentale. Eccolo nel dettaglio:

Da come si evince dalle sue parole quindi, la storia d’amore con Francesca è giunta definitivamente al capolinea. Tuttavia, la speranza di Gennaro è quella di innamorarsi e, soprattutto, far battere il suo cuore per una nuova donna. E, siamo certi, non sarà assolutamente difficile per lui.

