Superenalotto, Lotto, 10eLotto: estrazioni in Diretta giovedì 22 agosto

Superenalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni di oggi, giovedì 22 agosto 2019 a partire dalle ore 20.00 di questa sera in diretta, in tempo reale sul nostro sito

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 22 agosto 2019: siamo al secondo concorso di una settimana rovente di agosto e a partire dalle 20.00 vi aggiorneremo in diretta su tutti i numeri estratti. C’è ancora molto fermento per le estrazioni del Superenalotto che, con il fortunato vincitore di Lodi che ha sbancato tutto, è ripartito da cifre più basse ma comunque interessanti. Sì, perché siamo ripartiti con ben 50 milioni di euro dopo la vincita stratosferica.

Potrebbe interessarti anche:

Superenalotto, Lotto, 10eLotto: estrazioni giovedì 22 agosto 2019 Diretta

Lotto, le estrazioni in Diretta a partire dalle 20.00:

Superenalotto, i numeri estratti:

10eLotto: estrazione serale giovedì 22 agosto

Vincitori ultime estrazioni

Tutto nella norma. Anche alle ultime estrazioni di martedì 20 agosto non si è palesato alcun 6. Non c’è nemmeno un vincitore del 5+1. L’unico premio assegnato è un ‘5’ che ha portato a casa oltre 167mila euro. Estratti anche due 4 stella da 50mila euro.

Giocare Lotto, Superenalotto e 10eLotto online

Ormai non esiste più soltanto la classica modalità di gioco per Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Sappiamo bene che la connessione ad internet può rendere tutto magicamente più facile anche per chi magari è impossibilitato ad andare in ricevitoria, per un motivo piuttosto che per un altro.

Giocare online al Superenalotto, Lotto o 10eLotto è molto semplice. Basta andare sul sito ufficiale, cliccare su Accedi oppure Registrati e procedere. Se hai già un conto è molto più semplice. Per crearlo, invece, basta inserire i propri dati e seguire le linee guida passo passo.