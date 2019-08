Superenalotto, Lotto, 10eLotto: oggi, sabato 24 agosto 2019 | Diretta

Superenalotto, Lotto, 10eLotto: oggi, sabato 24 agosto 2019 in diretta: sul nostro sito aggiornamenti in tempo reale dei numeri estratti

Siamo giunti ormai all’ultima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa settimana: oggi, sabato 24 agosto 2019 vi aggiorneremo come sempre in tempo reale sui numeri estratti. Su Sologossip.it potrete controllare il vostro biglietto vincente. Le luci sono ancora tutte puntate sul Superenalotto perché dopo la vittoria del fortunato vincitore di Lodi che ha incassato più di 200 milioni di euro, adesso la lotteria ha messo in palio 53.800.000 € per questo concorso di sabato 24 agosto. Insomma, non la stessa cifra, ma è comunque un jackpot da capogiro che sicuramente motiverà i giocatori a tentare la fortuna anche in questo caldissimo giorno d’estate. Intanto, registriamo che nell’ultima estrazione non si è palesato alcun 6 e nemmeno un 5+1. Per cui, si prosegue con l’altissimo jackpot che c’era prima più la somma che viene aggiunta di volta in volta.

Superenalotto, Lotto e 10eLotto: oggi sabato 24 agosto 2019 | Diretta

Con questo concorso, per il mese di agosto rimangono ancora soltanto altre tre estrazioni. Chissà se in questo mese ci sarà un altro vincitore del Jackpot del Superenalotto o se si dovrà attendere ancora molto prima che ne sia premiato un altro. Magari, proprio tra i lettori di sologossip.it potrebbe essere colui che ha giocato il biglietto vincente e… non possiamo nemmeno immaginare quale sia l’emozione per una persona che vince una cifra di questo genere.