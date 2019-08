Taylor Mega sempre senza peli sulla lingua: racconta ai fan un ‘particolare’ retroscena sulla sua serata in un locale, ‘Quei due ragazzi in camicia azzurra…’

Taylor Mega è davvero unica. Il suo grande successo, infatti, non è semplicemente dovuto alla sua bellezza, accompagnata da un fisico mozzafiato, ma anche al suo modo di fare e al suo atteggiamento sempre sincero e sicuro di sé. Taylor infatti incanta i fan con i suoi scatti e i suoi video ‘hot’, che mandano in visibilio Instagram, ma anche con storie in cui esprime il suo pensiero su temi più importanti e delicati, o racconta retroscena sulla sua vita presente e passata. Nell ultime stories l’influencer ha svelato un ‘particolare’ episodio che le è capitato durante una serata in discoteca con due ragazzi.

Taylor Mega e il ‘particolare’ retroscena sulla sua serata in discoteca: si parla di due ragazzi

Taylor Mega ha raccontato ai fan un particolare episodio che le è capitato durante una serata in discoteca. Ospite in un locale per incontrare da vicino i fan, l’influencer ha visto all’ingresso due ragazzi in camicia azzurra, descrizione chiaramente fornita da lei stessa, che urlavano il suo nome, mostrandosi evidentemente suoi fan. I due giovani hanno colpito Taylor, che ha ribadito di essere sempre onesta e di non aver problemi ad affermare che i due ragazzi le piacevano. A quanto pare, però, dopo questo iniziale ‘approccio’, i due sono scomparsi dalla circolazione, senza avvicinarsi più a lei nemmeno per una foto.

‘Tutto il locale è venuto da me a fare la foto, ma loro niente. Non avrei avuto problemi a farmi avanti’. Nulla di fatto, dunque, per Taylor, che ha poi ammesso: ‘Capita anche a me di non riuscire a rimorchiare’. Sempre senza filtri e senza peli sulla lingua, l’influencer, che ha fatto divertire i fan con questo curioso retroscena.

