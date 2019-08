Ilary Blasi torna a Roma dopo le vacanze: subito una ‘grattachecca’ per lei

Subito dopo le sue vacanze, Ilary Blasi è ritornata a Roma, nella sua città: ma ecco che cosa fa appena arriva nella Capitale.

L’estate è quasi agli sgoccioli. Lo è per la ‘gente comune’, ma anche per i Vip. Proprio a tal proposito, anche Ilary Blasi è ritornata dalle sue di vacanze. Bisogna ammetterlo: questa è stata, senza alcun dubbio, un’estate davvero intensa per la famiglia Totti. Ma, soprattutto, piena di relax, puro divertimento e spensieratezza. Eppure, dopo un viaggio a Saint Tropez, Ibiza e Sabaudia, la conduttrice romana è stata ‘costretta’, purtroppo, a ritornare a casa. Eppure, appena ritornata a Roma, quello che fa Ilary è davvero incredibile. Anzi, per dirla meglio: dove si reca Ilary subito dopo le sue vacanze è davvero strepitoso. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Ilary Blasi dopo le vacanze: ecco cosa fa appena ritornata a Roma

Questa che sta per partire sarà, senza alcun dubbio, un’intensa stagione televisiva per la bella e famosa conduttrice romana. Abbandonato l’impegno con il Grande Fratello Vip, per Ilary Blasi si aprono le porte di un nuovo progetto. Parliamo, infatti, di Eurogames, la nuova versione de I Giochi senza Frontiere. E la bella romana, insieme ad Alvin, ne sarà la colonna portante. È proprio per questo motivo che, per dare tutta se stessa, la moglie di Francesco Totti ha avuto bisogno di un’incredibile vacanza. Terminata, purtroppo, ieri. Eppure, come dicevamo precedentemente, sapete cosa ha fatto Ilary ed, in particolare, dove è andata appena ritornata a Roma? La risposta è davvero semplice: si è recata ad un chiosco delle granite al Testaccio per una gustosa e succulenta ‘grattachecca’. A dare l’incredibile notizia è la diretta interessata. Che, in una serie di Instagram stories, ha svelato ai suo sostenitori cosa ha fatto appena ritornata dalle vacanze.

