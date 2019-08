Governo, dopo l’accordo tra il PD e Movimento 5 Stelle su un possibile Governo Conte bis, è intervenuta anche Giorgia Meloni: il suo post su Instagram è ironico e provocatorio.

Nella giornata di oggi è stato raggiunto a sorpresa un accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, per un eventuale Governo Conte bis. La notizia sta facendo il giro del web e non solo, scatenando la reazione di tutte le parti politiche, in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo le parole di Beppe Grillo sul suo blog, anche Giorgia Meloni ha detto la sua. L’opinione della leader di Fratelli D’Italia è chiaramente opposta rispetto a quella dei Pentastellati, e lei l’ha espressa in maniera ironica e provocatoria sul proprio profilo Instagram.

Governo, accordo PD-M5S, la provocazione di Giorgia Meloni su Instagram

Dopo l’accordo a sorpresa tra PD e Movimento 5 Stelle, non tutte le parti politiche sono rimaste soddisfatte, com’era prevedibile. La Lega di Matteo Salvini chiede il voto anticipato e si dichiara contraria a questo possibile governo Conte bis, e la pensa così anche Giorgia Meloni, leader del partito ‘Fratelli D’Italia’. E’ suo infatti il provocatorio post che stiamo per mostrarvi. La Meloni ha utilizzato Instagram per esprimere il suo dissenso rispetto alle ultime novità della scena politica del Paese, e lo ha fatto mettendo a confronto due recenti dichiarazioni di esponenti del PD e del M5S che sembravano ben lontani dal poter un giorno trovare un accordo.

Giorgia Meloni ha scelto una dichiarazione di Luigi Di Maio e una di Matteo Renzi, entrambe risalenti allo scorso luglio. Le loro parole sono chiaramente in opposizione: entrambi infatti dichiarano che non potrebbero mai fare accordi con l’altro. Da qui, la provocazione della Meloni: ‘M5S e PD hanno un evidente punto in comune: l’affidabilità’. La didascalia del post è chiaramente ironica ed è un invito alla riflessione sulla poca coerenza dei due partiti riscontrata dalla Meloni, che chiede a gran voce il ritorno alle urne.

