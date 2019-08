Governo, dopo l’accordo raggiunto tra Pd e Movimento 5 Stelle, è intervenuto anche Beppe Grillo: ‘C’è troppa poltronofilia’, il suo monito non passa inosservato.

La giornata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, è stata molto importante per la politica italiana. Il Vice Premier, nonché capo del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha annunciato a sorpresa di aver raggiunto un accordo con il PD per un eventuale nuovo Governo targato Giuseppe Conte. In attesa che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si esprima su questa possibilità, non mancano le reazioni da parte di tutto il mondo politico. Tra queste, sono arrivate anche le parole del fondatore del M5S, Beppe Grillo, che ha fatto sapere il suo pensiero tramite una nota sul suo blog: le sue parole sono molto dure e non sono passate inosservate.

Governo, accordo PD-M5S, interviene anche Beppe Grillo: duro monito ai ‘suoi’

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è intervenuto in merito alle novità della giornata politica, soffermandosi sulla possibilità di un accordo PD-M5S e lasciando un monito ai ‘suoi’: ‘Un po’ di poltronofilia c’è’ – ha detto Grillo – ‘è giusto che i ministri vengano scelti esclusivamente in base alle competenze da un pool di esperti lontano dalla politica. Il ruolo politico lo facciano i sottosegretari’. Il monito di Grillo è chiaro, e si riferisce probabilmente alla volontà espressa da Di Maio di non voler ‘perdere’ la poltrona di Vice Premier. ‘Non dimentichiamoci chi siamo’, ha ripetuto Grillo, facendo riferimento al famoso ‘governo dei migliori, tanto auspicato da Gianroberto Casaleggio e da tutti i Pentastellati in questi anni.

Grillo ha detto che è arrivato il momento per i ‘suoi’ di non pensare ai ruoli e alle poltrone, ma di dimostrare di credere nel ‘governo dei migliori’ di cui hanno sempre parlato, mettendo da parte la propria ambizione. Parole molto forti e chiare, che arrivano a sorpresa dopo che Grillo aveva dichiarato poche ore fa di non voler più intervenire sulla questione, lasciando tutti ‘nella loro Babele’.

