Barbara D’Urso ripresa di spalle: posizione ‘particolare’ e trasparenze…

Barbara D’Urso si mostra in barca in una posizione particolare: ripresa alle spalle, con tante trasparenze e dettagli da capogiro che sicuramente non sono passati inosservati

Barbara D’Urso si mostra in barca in una posizione un po’ particolare, tra trasparenze e il vento che soffia forte tutto diventa un po’ più ‘hot’. D’altronde, la nostra ‘Carmelita’ ci ha anche un po’ abituati a certe temperature: il suo profilo Instagram è sempre più popolato di belle immagini e di un corpo che sembra quello di una ragazzina. Insomma, pare proprio che gli anni per la conduttrice di Canale 5 non passino.

Potrebbe interessarti anche:

Barbara D’Urso: posizione ‘particolare’ tra trasparenze e barca in movimento

Ha assunto una posizione particolare, Barbara D’Urso, come vediamo in questa immagine scattata di spalle in barca. “Missione impossibile: fare relevé con le braccia in quinta posizione, sulla barca in movimento”: il messaggio che la conduttrice allega. Insomma, a quanto pare la sa lunga anche in termini di danza. E’ una donna dalle mille risorse: bisogna ammetterlo!

Le braccia in quinta posizione ed un inquadratura da dietro che toglierebbe il fiato a chiunque. Con qualche trasparenza di troppo. Sì, ma tanto sotto era ben coperta da un costume. Un costume che, di tanto in tanto, fa i capricci e scivola via come abbiamo visto in un episodio sempre su Instagram. Cosa vedremo prossimamente sul profilo di Barbara? Cosa accadrà?

Presto il ritorno in tv

Le vacanze, come tutte le cose belle, finiscono presto. Così, anche quella di Barbara D’Urso è volta al termine. Presto tornerà al lavoro. E, nelle ultime ore, abbiamo anche scoperto quali sono le date precise in cui riprenderanno i programmi: da Pomeriggio Cinque a Domenica Live, fino a Live Non è la D’Urso. Non resterà tutto invariato. Ci saranno dei cambiamenti di cui vi abbiamo già parlato e che sicuramente faranno sì che i telespettatori ne traggano giovamento. La D’Urso sta per tornare: anche il 2020 sarà un anno pieno di successi? Lo scopriremo presto…