Uomini e Donne, flirt in corso tra Klaudia Poznanska e il tentatore Javier? Gli ‘strani’ messaggi su Instagram fanno sognare i fan.

Lei è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lui un ex tentatore di Temptation Island. In comune hanno un ‘botta e risposta’ su Instagram che sta facendo sognare i fan. Parliamo di Klaudia Poznanska e Javier Martinez, due protagonisti molto amati dei programmi di Maria De Filippi. Lei la abbiamo conosciuta durante il trono di Andrea Zelletta, che alla fine l’ha ‘scaricata’ scegliendo Natalia. Lui è il sexy argentino che ha stregato Ilari De Teolis nell’ultima edizione di Temptation Island. C’è un flirt in corso tra i due? Nulla di ufficiale. Ma degli strani messaggi su Instagram fanno fantasticare i fan. Scopriamo cosa è successo.

Uomini e Donne, flirt in corso tra Klaudia Poznanska e il tentatore Javier: ecco i commenti di Instagram

Cosa bolle in pentola tra Klaudia e Javier? Si sa, al giorno d’oggi, i flirt in corso sono spesso ‘rivelati’ da alcuni movimenti social dei protagonisti. Potrebbe essere proprio questo il caso. Perché la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha commentato una foto di Javier. E il sexy tentatore non ha esitato a rispondere:

Uno scambio di battute che potrebbe non significare nulla. Ma potrebbe anche essere che i due si ‘punzecchiano’ proprio come accade all’inizio di una relazione. Flirt in corso? Vedremo… Klaudia non ha ancora trovato l’amore dopo la delusione ricevuta a Uomini e Donne. Che sia Javier il suo principe azzurro?