Emma Marrone pubblica una foto su Instagram davvero troppo sexy: arriva il commento di Gabriele Muccino, ecco la sua reazione.

Continua ad incantare, Emma Marrone. Pochissime ore fa, l’ex vincitrice di Amici nel 2010 ha pubblicato una foto davvero troppo sexy. Che, in quattro e quattr’otto, ha ottenuto un successo davvero smisurato. In attesa del suo prossimo singolo, previsto per il 6 settembre, la cantante salentina è ancora al mare per questi ultimi giorni di relax e di estate. E così, si lascia immortalare completamente distesa ad un passo dall’acqua del mare. Lo avevamo detto: è irresistibile. Per questo motivo, lo scatto ha catturato l’attenzione di tutti. Ed, in particolare, di Gabriele Muccino. Ecco la reazione del regista.

Potrebbe interessarti anche:

Emma Marrone troppo sexy: ecco la reazione di Gabriele Muccino

Emma Marrone è un vero e proprio vulcano in piena attività. Non solo cantante, ma anche attrice. È proprio questo l’annuncio che, pochi mesi fa, l’ex vincitrice di Amici ha dato su Instagram. Reciterà nel film di film di Gabriele Muccino: ‘I Migliori anni’. Insomma, un’esperienza del tutto inedita per lei. Ma che, d’altro canto, le ha dato la possibilità di conoscere delle persone davvero speciali. Tra cui, ovviamente, il regista stesso del film. È proprio questo, infatti, che si evince chiaramente da un commento che Muccino ha scritto sotto l’ultima foto pubblicata dalla cantante. In effetti, come dicevamo precedentemente, in quest’ultimo scatto, la salentina è davvero ‘hot’. Eppure, sapete come ha reagito il regista? Beh, con un commento davvero da favola. Ma procediamo con ordine. Di seguito, vi proporremo lo scatto in questione:

Insomma: divina, no? Per questo, il commento di Gabriele Muccino è più che appropriato. Ecco la sua reazione:

“Sei ganza”, “Sei bella”, insomma degli appellativi più che positivi. Che, tra l’altro, incarnano appieno la bellezza delle cantante. La pensate anche voi così?

Per ulteriori news su Emma Marrone –> clicca qui