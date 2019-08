Belen Rodriguez in posa: lo spacco inguinale lascia intravedere ‘troppo’

Belen Rodriguez ha pubblicato una nuova foto in posa: lo spacco del suo vestito è davvero inguinale, lasciando intravedere davvero ‘troppo’.

Ha lasciato tutti senza parole, Belen Rodríguez. Pochissimi istanti fa, la showgirl argentina ha condiviso su Instagram una foto davvero incredibile. È in compagnia di Stefano De Martino, suo marito. E si lascia fotografare, così, in tutta la sua bellezza, felicità e, soprattutto, gioia. Lo dimostra, non a caso, lo straordinario sorriso che la modella mostra in posa. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione di tutti, oltre che la smisurata bellezza della giovane donna e del ballerino napoletano, è lo spacco del vestito indossato da Belen. Di cosa parliamo? Beh, vi anticipiamo che è uno spacco davvero ‘inguinale’. Che, ovviamente, data la sua profondità lascia intravedere un po’ troppo. Tranquilli, ve la mostreremo immediatamente.

Belen Rodríguez, spacco inguinale: si vede davvero ‘troppo’

Mancano pochi giorni alla messa in onda del Festival di Castrocaro. Ed è proprio per questo motivo che Belen Rodríguez, conduttrice della manifestazione musicale insieme a Stefano De Martino e Simona Ventura, ha voluto ricordare a tutti i suoi fan il lieto evento. E così, con un’ultima foto su Instagram, la modella ha davvero incantato tutti. Sono davvero diversi gli elementi che lo fanno pensare. In primis, ovviamente la sua bellezza. Siamo abituati a vederla davvero fantastica. Ma, in questo scatto in questione, Belen è davvero superlativa. In secundis, si nota chiaramente l’armonia e la serenità che si è instaurata nuovamente con suo marito Stefano. Ed, infine, ma non meno importante, lo spacco del suo vestito. Uno spacco davvero ‘inguinale’, ammettiamolo. Diamoci un’occhiata insieme:

Con uno strepitoso abito lungo e dorato, Belen Rodríguez, insieme a suo marito Stefano, si mette in posa in occasione del Festival di Castrocaro. Eppure, gli occhi dei suoi fan, com’è giusto che sia, cadono su questo spacco inguinale del vestito che, da come si può vedere dalla foto mostrata in alto, mostra un po’ troppo. Beh, se questi sono i presupposti, siamo certi che l’appuntamento di martedì 3 settembre sarà davvero imperdibile. Siete d’accordo?

