Sara Affi Fella assente dai social negli ultimi giorni, la rivelazione del motivo su Instagram: ‘Ho avuto un problema, vi spiego tutto’.

Sara Affi Fella è riuscita pian piano a riconquistare la fiducia e l’affetto del suo pubblico. Dopo lo ‘scandalo’ di cui è stata protagonista a Uomini e Donne, dove ha portato avanti il trono rimanendo segretamente fidanzata con il suo ex, la giovane influencer ha ripreso la sua vita ed è tornata a sorridere insieme al calciatore Francesco Fedato. In questi giorni, però, ha fatto preoccupare i suoi followers, perché per un periodo si è fatta vedere molto poco sui social. Per diversi giorni l’ex tronista non ha postato nessuna delle sue foto ‘sensuali’ che fanno impazzire i fan, e ha fatto pochissime storie. Ora ha finalmente svelato il motivo di questa ‘assenza’, a quanto pare ha avuto dei problemi: ecco cosa le è successo.

Sara Affi Fella fa preoccupare i fan: ecco perché è stata assente dai social

Sara Affi Fella in questi giorni ha tenuto in pensiero i suoi fan, che non hanno potuto fare a meno di notare la sua strana assenza dai social. Pochissime storie e foto pubblicate su Instagram da parte dell’ex tronista, che invece è solita condividere con i followers diversi momenti del suo quotidiano. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, la bella molisana ha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa le è successo.

Stando alle sue parole, Sara ha avuto dei poroblemi che l’hanno tenuta lontana dai social. Problemi di salute? In realtà la cosa non è chiara, perché Sara ha semplicemente detto di aver avuto dei ‘problemini’, che però ora sta risolvendo. ‘Presto vi racconterò tutto’ – ha spiegato – ‘a causa di questi problemi non ho potuto fare molte storie su Instagram‘. Cosa sarà successo alla bella Sara? A quanto pare sarà lei stessa a svelarlo presto nel dettaglio, intanto la cosa importante è che queste difficoltà siano in via di risoluzione.

‘Sei favorevole all’aborto?’, la risposta di Sara è decisa

Sara Affi Fella è tornata sui social dopo alcuni giorni di assenza, e si è messa subito a disposizione dei fan rispondendo alle loro domande. Una in particolare l’ha colpita, perché le è stato chiesto un parere sull’aborto. La risposta dell’ex tronista è stata altrettanto schietta: ‘Non lo farei mai, non avrei il cuore di fare una cosa del genere’, ha detto, ma ha voluto precisare anche che non giudica assolutamente chi decide di fare questa scelta, pur rimanendo convinta che lei non lo farebbe mai.

