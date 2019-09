Belen Rodriguez riprende il marito Stefano De Martino mentre è impegnato in una pratica ‘particolare’: ‘Me la fa ogni sera prima di andare a letto?’, ecco di che si tratta.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di sicuro la coppia del momento. Bellissimi e sempre più innamorati, usano tantissimo sui social, dove condividono molto del loro quotidiano, dai momenti di vita semplice a quelli più ‘hot’ di coppia, facendo così sognare i milioni di fan che li seguono costantemente. in questi giorni sono impegnati con il Festival di Castrocaro, altra conduzione di coppia dopo quella del Concertone della Notte della Taranta, che era costata loro diverse critiche. Nelle ultim storie Instagram, Belen ha ripreso il merito durante una pratica ‘particolare’, chiedendogli di ripeterla per lei tutte le sere: di che si tratta? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez e Stefano, momento ‘particolare’: ‘Me lo fai tutte le sere prima di dormire?’

Belen Rodriguez e Stefano De MArtino hanno una grande complicità. I due scherzano spesso insieme e si prendono amorevolmente in giro a vicenda, facendo divertire i followers con i loro siparietti. Nelle ultime storie Instagram di Belen, l’argentina ha ripreso il marito mentre si dedicava a una pratica molto ‘particolare’, ovvero mentre ‘suonava la chitarra’ con il suo I-Phone. Come? Semplice, con un’app che ripropone sullo schermo le corde di una chitarra acustica, in modo che toccandole venga fuori una melodia. Stefano sembrava molto impegnato nella sua nuova attività, tanto che Belen ha cominciato a prenderlo in giro.

‘Gli acquisti di mio marito’, ha scherzato l’argentina, chidendogli se avesse anche pagato per avere il suo ‘strumento’. “Pago una rata settimanale”, ha risposto ironicamente Stefano, ‘accusato’ da Belen di spendere troppi soldi e non risparmiare nulla. Un siparietto davvero imperdibile, mentre il ballerino era intento a creare una dolce melodia, tanto che Belen alla fine gli ha fatto una particolare richiesta: ‘Me la fai tutte le sere prima di andare a letto?‘. CHissà se Stefano ora dedicherà alla sua Belu una romantica canzone tutte le sere!

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI