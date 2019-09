Belen Rodriguez manda un messaggio speciale al marito Stefano De Martino per incoraggiarlo in vista di una prova importante: parole da brividi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sicuramente la coppia del momento. Tornati insieme dopo alcuni anni di separazione, i due hanno ricostruito la loro splendida famiglia e si mostrano sempre più innamorati e felici su Instagram, facendo sognare i fan. Si rincorrono ormai da mesi infatti le voci sulla presunta seconda gravidanza dell’argentina, ma per ora non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, che nel frattempo sono super impegnati nel lavoro. Stefano si sta anche preparando per una prova molto importante, e Belen ha voluto mandargli un messaggio ‘speciale’ di incoraggiamento su Instagram: ecco le sue parole da brividi.

Belen Rodriguez, messaggio ‘speciale’ per Stefano prima di una importante prova: parole da brividi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono molto uniti e sempre più complici. LA coppia condivide tutto, dai momenti felici a quelli più tesi, come accade in ogni matrimonio. A questo proposito Belen ha pubblicato un post su Instagram tutto dedicato a suo marito, condividendo delle foto di loro due che si scambiano tenere effusioni, e scrivendo per lui una didascalia da brividi. Stefano, infatti, si appresta ad affrontare una prova molto importante. Niente di grave, anzi, il ballerino sarà il conduttore della nuova stagione di ‘Stasera tutto è Possibile’, prendendo il posto di Amadeus. Questa sarà la prima esperienza di Stefano in conduzione solitaria, ecco perché Belen ha voluto fargli sentire tutto il suo appoggio con il suo dolce messaggio.

‘Suerte amor de mi vida’, scrive l’argentina augurando buona fortuna a quello che definisce l’amore della sua vita. Parole davvero da brividi, che sciolgono il cuore di Stefano, ma anche delle migliaia di fan della coppia, che sono accorsi sul profilo di Belen a commentare con cuori e parole di ammirazione il suo post e soprattutto l’amore che c’è tra lei e il marito.

