Chiara Ferragni si mostra in lacrime su Instagram: ‘Ecco, questa è la mia faccia’, cos’è successo all’influencer.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più importanti attualmente dello showbiz italiano e non solo. La sua fama è mondiale e ogni suo post sui social diventa subito virale. In questo periodo la notizia più importante che la riguarda è l’imminente uscita nelle sale cinematografiche italiane del documentario che racconta la sua vita e la sua carriera ‘Chiara Ferragni – Unposted’. Un lavoro a cui l’influencer tiene moltissimo, perché mostra al pubblico un altro suo aspetto, quello più strettamente personale e familiare, come si può capire già dalle prime anticipazioni. Nelle ultime storie Instagram Chiara si è mostrata ai fan in lacrime: cosa sarà successo alla moglie di Fedez? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni in lacrime sui social, mostra il suo viso: ecco cosa le è successo

Chiara Ferragni pubblica quotidianamente storie e post su Instagram per condividere con i fan tutto quello che le accade e anche tutte le sue emozioni. Nelle ultime storie, l’influencer si è ripresa allo specchio mentre era in ascensore, mostrandosi in lacrime, con gli occhi visibilmente rossi e gonfi per il pianto. Ma cosa sarà successo alla moglie di Fedez? Fortunatamente niente di grave! Chiara è di ritorno dal cinema, dove ha assistito al remake de Il Re Leone, film di grande successo della Disney, che l’ha fatta commuovere ed emozionare.

‘Ho pianto tanto dopo aver visto ‘Il Re Leone’ al cinema’, scrive Chiara con la voce ancora emozionata, ‘Questa è la mia faccia’, dice, aggiungendo un cuore alla sua didascalia. Evidentemente il capolavoro della Disney è uno dei suoi film preferiti, e averlo rivisto da adulta e soprattutto da mamma, deve aver avuto per lei tutto un altro sapore e la sua commozione lo dimostra.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI