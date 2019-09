A pochi giorni dall’uscita del suo libro, Giulia De Lellis ritorna a parlare del tradimento di Andrea Damante e svela un’incredibile retroscena.

Manca esattamente una settimana e, finalmente, il libro di Giulia De Lellis sarà in vendita. ‘Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza’, questo è il titolo del romanzo, ha come argomento principale il tradimento di Andrea Damante, suo fidanzato dell’epoca, scoperto nell’aprile del 2018. Eppure, nonostante ci voglia ancora del tempo alla messa in vendita del libro, in diverse occasioni l’influencer romana ha svelato qualche piccola anticipazione. Non solo, quindi, copertina, il suo rapporto con Stella Pulpo, co-autrice del libro, ma anche l’incipit e qualche piccolo estratto. Tuttavia, è in una recente intervista per il settimanale F che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela un incredibile retroscena sul tradimento ricevuto dal suo fidanzato. Ecco che cosa dice al riguardo.

Giulia De Lellis: il retroscena sul tradimento di Andrea Damante

La pubblicazione del primo libro di Giulia De Lellis ha suscitato numerose polemiche. A detta di tantissimi utenti web, infatti, è praticamente impensabile scrivere un libro su un tradimento ricevuto. Tra l’altro, è la stessa opinione che ha anche Andrea Damante. Tuttavia, in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla vicenda, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in una recente intervista per il settimanale F, ha svelato un incredibile retroscena su questo particolare momento che, com’è giusto che sia, ha fortemente caratterizzato la sua vita. Stando a quanto scritto sul giornale, la bella influencer romana avrebbe avvertito una sensazione strana che l’ha spinta, ovviamente, ad indagare. E, purtroppo, la sua sensazione non si è affatto rivelata sbagliata. “Non solo tradimenti fisici, ma mancanze di rispetto”, dichiara Giulia. Ma c’è anche dell’altro. Perché la De Lellis, come detto, svela un retroscena pazzesco. Sarebbe stata, infatti, proprio lei a chiamare le ragazze con le quali Damante l’avrebbe tradita. “Volevo andare fino in fondo”, ammette. Tuttavia, nonostante il dolore e un ritorno di fiamma, Giulia conclude dicendo che se non le fosse capitato questo episodio, non avrebbe mai incontrato l’Andrea giusto.

