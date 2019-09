Manuel Galiano, clamoroso ritorno a Uomini e Donne? Le sue parole su Instagram fanno sognare i fan, c’entrano le nuove troniste.

Manuel Galiano è stato uno dei corteggiatori più amati, e allo stesso tempo discussi, dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Rimasto per alcuni mesi alla corte di Giulia Cavaglià, alla fine è stato la sua scelta, ma la loro storia è durata solo poche settimane. Giulia ha incolpato Manuel per la loro rottura, ma anche lui si è sentito preso in giro, come ha raccontato nelle interviste rilasciate alla redazione pochi giorni dopo la notizia del loro ‘addio’. Ora che Uomini e Donne è ricominciato, l’ex corteggiatore ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo sognare ai fan un suo clamoroso ritorno nel programma: ecco cosa ha detto.

Manuel Galiano parla di Uomini e Donne: pronto per un clamoroso ritorno?

Manuel Galiano ha fatto sognare i fan nelle ultime ore perché ha rilasciato alcune dichiarazioni su Uomini e Donne, che sembrano aver aperto a un suo clamoroso ritorno nel programma. Ma andiamo con ordine. Manuel ha cominciato a rispondere alle domande dei fan su Instagram, e si è soffermato sulla curiosità di un utente, che gli ha chiesto di esprimere un parere sulle nuove troniste, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche. ‘Visto che mi fate sempre questa domanda, vi rispondo’, ha detto Manuel, che ha dato una risposta molto dettagliata sull’argomento.

L’ex corteggiatore ha sottolineato di non conoscere personalmente le due ragazze che ora sono sedute sul trono, per cui il suo è un giudizio puramente estetico. Manuel non nomina direttamente Giulia Quattrociocche, della quale dice di non ricordare il nome, ma sottolinea che non gli piace; di Sara invece dice che è ‘molto molto molto bella’. Un giudizio davvero deciso il suo, e soprattutto enfatizzato dalle parole che ha usato per descrivere la tronista. Che Sara gli piaccia tanto da provare a tornare in trasmissione per corteggiarla? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

