Durante l’intervista per Uomini e Donne, Giulia Cavaglia si lascia andare a delle incredibili rivelazioni contro Manuel Galiano: ecco tutto nel dettaglio.

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Su Witty, infatti, sono state pubblicate le interviste ai quattro protagonisti di questa stagione di Uomini e Donne. Subito dopo la confessione e le dichiarazioni di Manuel Galiano, tocca a Giulia Cavaglia raccontare tutta la verità sul suo rapporto con l’ex corteggiatore. Ricordiamo, infatti, che, a causa di insistenti e numerose voci di un presunto tradimento del calciatore nei suoi confronti, la torinese ha deciso di interrompere la loro relazione. Ecco, però, cosa dichiara l’ex tronista a Raffaella Mennoia in questa intervista.

Uomini e Donne, Giulia contro Manuel: parole al veleno per l’ex corteggiatore

Lo aveva annunciato pochissimi giorni Raffaella Mennoia. Ed ecco qui. È il turno di Giulia Cavaglia, adesso, a raccontare tutta la verità sul suo rapporto con Manuel. A differenza di quanto dichiarato dal calciatore genovese, invece, l’ex tronista attribuisce la maggior parte delle colpe proprio al suo ex corteggiatore per la fine di questa storia d’amore. Giulia, infatti, dichiara che, a differenza di Manuel, lei non ha mai ricevuto l’invito per andare a Savona per conoscere la quotidianità o, perlomeno, la famiglia del suo compagno. Insomma, stando a quanto dice l’ex tronista, un disinteresse totale. Anche durante la famosa vacanza ad Ibiza, Giulia ha sempre avuto la sensazione di essere un ‘di più’ nella vita del suo fidanzato. Lo testimonierebbero alcuni messaggi della buonanotte apparentemente scritto soltanto per farlo. Ma non solo. Perché, in merito alla questione del tradimento, la torinese dichiara, per la prima volta, di credere a tutti gli effetti alle segnalazioni apparse sul web. Soprattutto, in seguito a diverse versioni raccontate dal ragazzo. Nonostante, infatti, dichiari di non aver mai avuto intenzione di contattare la ragazza di questo presunto tradimento, la ragazza è certa dell’atteggiamento infedele del suo ex compagno. “Da donna, ne sono certa”, esclama l’ex tronista. Infine, su richiesta di Raffaella, ammette anche di essere consapevole di avere un brutto carattere, ma di stare a posto con la sua coscienza.

