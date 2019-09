Antonella Clerici negli studi Mediaset: spunta una foto che toglie ogni dubbio sul futuro della conduttrice.

Antonella Clerici dalla Rai a Mediaset? La voce di un possibile trasferimento della conduttrice alla ‘concorrenza’ è girata molto negli ultimi giorni. Complice anche una foto postata dalla Clerici su Instagram, in compagnia dell’amico e collega Gerry Scotti. Una foto con tanto di hashtag ‘mediaset’. Insomma, uno scatto che non è passato inosservato ai fan. Ma, poco fa, arriva l’annuncio della conduttrice che toglie ogni dubbio. Antonella negli studi Mediaset c’è stata davvero, ma per un motivo molto semplice. Scopriamolo insieme.

Antonella Clerici a Mediaset: ospite della Toffanin a Verissimo

Una foto insieme alla conduttrice Silvia Toffanin e una dedica speciale. È così che Antonella Clerici ‘rivela’ a tutti di essere una degli ospiti della prima puntata di Verissimo. Il talk show del sabato pomeriggio ripartirà proprio domani su Canale 5. E la Clerici è davvero emozionata per questo. Ecco le parole che ha dedicato a Silvia:

Una frase davvero dolce, quella di Antonella, che lascia intuire che la sua sarà davvero un’intervista fatta col cuore. Nessun programma Mediaset da condurre all’orizzonte, insomma, per Antonella. Che resta da mamma Rai, nonostante quest’anno non abbia particolari impegni in tv. In attesa di rivederla presto all’opera, non perdete la sua intervista domani a Verissimo. Appuntamento alle ore 16.00, su Canale 5!