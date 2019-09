Anticipazioni Uomini e Donne, prima puntata oggi: Trono Over o Classico?

Prima Puntata Uomini e Donne, Anticipazioni: Trono Classico o Trono Over?

Manca poco e il nuovo anno di Uomini e Donne è pronto a cominciare. La prima puntata di Uomini e Donne va in onda oggi, lunedì 16 settembre e le anticipazioni sono molte. Infatti le registrazioni sia del Trono Classico che del Trono Over sono andate avanti in modo molto serrato dal primo settembre ad oggi e quindi ci sono parecchie curiosità e anticipazioni che circolano nel web. Si parla dei nuovi tronisti, degli ospiti e di alcuni scandali pazzeschi che arrivano proprio dal mondo di Temptation Island, programma in qualche modo “gemello”. Ma intanto per quanto riguarda la anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne ci si chiede se sarà incentrata sul Trono Over o quello Classico.

Prima Puntata Uomini e Donne: Trono Over al via

Secondo svariati rumors, e guardando anche a quanto accaduto nel passato delle scorse edizioni, oggi nella prima puntata di Uomini e Donne dovremmo vedere il Trono Over. Si comincia sempre con un po’ di leggerezza prima di dare il via al Trono Classico con molti scandali che sono già nell’aria. Ovviamente non c’è certezza assoluta, per saperlo dovremo vedere cosa succederà in diretta oggi alle 14.45 su Canale 5. Tuttavia, se dovesse andare in onda il Trono Classico, come supponiamo, è molto probabile che vedremo un ingresso trionfale di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due opinionisti del programma e, a seguire, ovviamente i nuovi membri del parterre. A tenere banco sappiamo che ci sarà sicuramente Gemma Galgani che dalle anticipazioni pare che avrà a che fare con tre nuovi corteggiatori. Troveremo poi anche Ida Platano, che confermerà di aver chiuso definitivamente con Riccardo Guarnieri (forse ha una storia con Andrea Filomena di Temptation Island?). Proprio da Temptation Island poi vediamo anche parecchie novità per la coppia David e Cristina che, dopo aver partecipato al programma si erano messi nuovamente insieme, ma dopo poche ore la fine è arrivata inesorabile. Insomma, nella Prima Puntata di Uomini e Donne oggi, 16 settembre, forse avremo a che fare con il Trono Over, ma le novità anche per il Classico sono molte e ve le sveleremo presto!

Uomini e Donne, Trono Classico e Over: ultime news

