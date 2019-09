Chiara Ferragni si è mostrata triste e malinconica su Instagram: ‘brutta’ notizia per l’influencer, c’entra Fedez, ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni è l’influencer numero 1 in Italia e tra le prime al mondo. Ogni cosa che le succede diventa immediatamente virale, anche perché lei stessa condivide sui social quasi tutti i momenti della sua vita quotidiana. Pochi giorni fa è uscito al cinema il documentario sulla sua vita, altro grande successo, come del resto tutto quello che Chiara fa. Innamoratissima di suo marito Fedez, con cui ha da poco festeggiato il primo anniversario di matrimonio, la Ferragni ha pubblicato delle storie in cui si è mostrata triste per una ‘brutta’ notizia che ha ricevuto e che riguarda proprio suo marito: ecco cos’è successo alla coppia.

Chiara Ferragni triste per Fedez: ecco la ‘brutta’ notizia che ha ricevuto

Chiara Ferragni e Fedez sono innamoratissimi e cercano di trascorrere insieme più tempo possibile, anche per dedicarsi insieme al piccolo Leone. L’influencer, che in questi giorni è sempre presente agli aventi della Fashion week di Milano, ha fatto delle storie Instagram pochi minuti fa per condividere con i fan un suo momento di malinconia. L’influnecer ha infatti ricevuto una ‘brutta notizia’ che riguarda suo marito. Cos’è successo alla coppia? Niente di grave, per fortuna, solo che i due piccioncini dovranno separarsi per due settimane. Fedez infatti è impegnato in un progetto lavorativo che lo porterà lontano da casa per 15 giorni e Chiara ha condiviso la sua tristezza sui social.

‘Fedez sarà via per due settimane per un progetto’, scrive la Ferragni accompagnando la didascalia con un’emoticon che piange. ‘Papà sarà via per due settimane’, dice poi inquadrando anche il piccolo Leone e mostrandosi triste per questa lontananza forzata da suo marito. I due si baciano con amore e dimostrano ancora una volta il loro affiatamento e la loro indissolubile unione.

