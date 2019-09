Mara Venier si è lasciata andare a una confessione sulla De Lellis: la ‘zia’ non ha peli sulla lingua, ‘Non so chi sia Giulia’, le sue parole suonano inaspettate.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico. Tornata al timone di Domenica In, sta riscuotendo già un grande successo, proprio come nella passata stagione. Le sue interviste contengono diversi momenti di commozione, che lei stessa condivide con i suoi ospiti, lasciandosi andare completamente all’emozione. Nella scorsa puntata, la conduttrice ha intervistato Giulia De Lellis, arrivata da ‘zia Mara’ per promuovere il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che sta avendo un successo incredibile. Dopo questa intervista, però, la Venier ha rilasciato un commento sulla giovane influencer, che non è passato inosservato: ecco le sue parole.

Mara Venier senza freni su Giulia De Lellis: ‘Non so chi sia’, l’inaspettata confessione

Mara Venier ha rilasciato un’intervista a Repubblica una settimana dopo la prima puntata di Domenica In, durante la quale ha intervistato, tra gli altri, Giulia De Lellis, che sta facendo il giro dei salotti televisivi per presentare il suo libro. La conduttrice ha parlato della giovane influencer, a cui ha rivolto un’emozionante intervista, facendo una confessione del tutto inaspettata, e dicendo che lei non sapeva chi fosse Giulia prima di invitarla in trasmissione, ma è stata spinta a ospitarla perché ha scritto un libro di grande successo, piace ai giovani e ha tantissimi followers, oltre ad aver partecipato anche al Grande Fratello. Poi ‘zia Mara’ ha rincarato la dose: ‘Ma sa che ancora adesso non ho capito bene chi sia? Fa l’influencer e sta con Iannone, che prima stava con Belen. Boh’.

Mara non perde mai la sua ironia ed eleganza, ma comunque fa intendere chiaramente di non aver ben capito perché Giulia abbia avuto tanto successo. La conduttrice ha ammesso di non conoscerla e di aver acconsentito ad invitarla perché è un personaggio molto amato e seguito. E a giudicare dalla bella intervista venuta fuori a Domenica In, sembra aver fatto bene.

