Wanda Nara ‘da censura’, Instagram diventa super hot: foto a letto completamente nuda della moglie di Mauro Icardi, fan in delirio per lei.

Wanda Nara trova sempre il modo di far parlare di sé. La moglie di Mauro Icardi, protagonista su Italia 1 di Tiki Taka, è una vera e propria bomba sexy e lo conferma spesso e volentieri con le fot ‘hot’ che pubblica sui social. I fan sono pazzi delle sue forme esplosive e della sua innata sensualità. Poco fa la conduttrice, nonché agente del marito, ha pubblicato su Instagram uno scatto davvero ‘bollente’, in cui si trova a letto ed è completamente nuda: la foto è ‘esagerata’, fan in delirio per lei.

Wanda Nara è una donna super sexy, c’è poco da dire. Le sue forme esplosive incantano quotidianamente Instagram, e la bella conduttrice di Tiki Taka trova sempre il modo di farsi ammirare in tutta la sua bellezza e sensualità, postando alcune foto ‘hot’, a volte provenienti dai suoi shooting fotografici. E’ il caso dell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo, che ha mandato letteralmente in visibilio i fan. Wanda è stesa a letto a pancia in giù ed è completamente nuda. Il suo seno è coperto perché poggiato sul materasso, ma si vede abbastanza per ammirare le sue forme epslosive. Anche il lato B di Wanda si intravede sullo sfondo, ma è sfocato, evidentemente in maniera voluta, per evitare di mostrare ‘troppo’.

Wanda è davvero bellissima e super sensuale in questa foto, anche per il modo in cui tiene i capelli e per l’espressione del suo volto. Il suo corpo è letteralmente mozzafiato e i fan sono subito andati in delirio per lei. Migliaia di like in pochissimo tempo per lo scatto, che è diventato immediatamente virale.

