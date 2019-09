Spoiler Temptation Island Vip, quarta puntata: una fidanzata infuriata dopo il falò, ‘Voglio tornare subito a casa’, ecco chi è e cosa ha visto.

Temptation Island Vip è giunto alla quarta puntata. Il reality sulle coppie vip sta per arrivare alla fine, ma sono ancora tante le sorprese che il pubblico dovrà vedere fino al termine di questa edizione. Nella terza puntata abbiamo visto l’arrivo di una nuova coppia e l’uscita anticipata di NAthaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che hanno chiuso la loro storia dopo 3 anni. Ma cosa succederà nella prossima messa in onda? La pagina ufficiale del programma ha pubblicato un video che riguarda una delle fidanzate: furiosa dopo il falò, la persona in questione ha avuto una crisi, dicendo di voler subito abbandonare il villaggio. Scopriamo insieme di chi si tratta e soprattutto cosa l’ha fatta tanto arrabbiare.

Spoiler Temptation Island Vip: una fidanzata furiosa dopo il falò, “Me ne vado a casa”

Temptation Island Vip continua a regalare sorprese e incredibili colpi di scena. Gli intrecci e le dinamiche durante il ‘viaggio nei sentimenti’ delle coppie non mancano. Chiara Esposito ha richesto il falò di confronto anticipato a Simone Bonaccorsi, ma non sappiamo ancora cosa ha deciso e come andrà a finire tra i due. Ma il confronto tra i due ‘belli’ dei villaggi non sarà l’unica sorpresa per il pubblico. Una delle fidanzate, infatti, si arrabbierà molto, al punto di voler tornare a casa e chiedere il falò anticipato al compagno. Si tratta di Anna Pettinelli, che già nelle scorse puntate ha avuto delle crisi di gelosia per il fidanzato Stefano Macchi, a causa dell’amicizia di lui con la single Cecilia.

Nonostante le sue compagne di viaggio le consiglino di stare tranquilla perché non vedono nulla tra Stefano e la tentatrice, Anna non riesce a placare la sua gelosia e ogni volta che vede un video dice di voler abbandonare il programma. Cosa avrà visto questa volta? Non lo sappiamo con certezza, ma di sicuro qualcosa che l’ha fatta parecchio innervosire, al punto di sbottare: ‘Basta, vado a fare la valigia e me ne vado’. Stavolta la Pettinelli chiamerà davvero il fidanzato al falò anticipato? Lo scopriremo domani!

