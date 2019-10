Nella puntata di ieri di Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino è stato protagonista di un episodio imbarazzante nella stanza inclinata: i dettagli.

In concomitanza a Temptation Island Vip, ieri, lunedì 30 Settembre, è andata in onda una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile. Il game show di Rai Due condotto per la prima volta in assoluto da Stefano De Martino. Il programma, sin dal primo momento, ha riscosso un successo inaudito. Sarà per la presenza del bel ballerino napoletano. Sarà per i numerosi ospiti che si alternano nello studio televisivo di Napoli. Sarà per le divertenti ed incredibili prove. In ogni caso, i dati auditel confermano il seguito pazzesco che lo show sta riscontrando. Anche perché, ammettiamolo, è davvero difficile seguire il programma e non restarne affascinati. A tal proposito, sapete che, durante la puntata di ieri sera, Stefano è stato protagonista di un episodio imbarazzante nella stanza inclinata? No? Vi raccontiamo tutto noi.

Stefano De Martino, episodio imbarazzante nella stanza inclinata: ecco cos’è successo

Occorre ammetterlo: Stefano De Martino non ha affatto un bel rapporto con la stanza inclinata di Stasera tutto è possibile. Già ai tempi dello spot pubblicitario del programma, il napoletano vi era caduto sopra davanti a tutti. In effetti, mantenere l’equilibrio con gradi di inclinazione non è un gioco da poco. Tuttavia, nella puntata di ieri, Stefano è stato ancora una volta protagonista di un episodio imbarazzante. Dopo aver invitato Biagio Izzo e Maurizio Casagrande, alcuni degli ospiti dell’appuntamento di ieri, ad affrontare quest’ardua prova, il ballerino corre in aiuto di Ariadna Romero. Che, chiamata anche lei in causa, non riesce a salire sulla stanza inclinata perché la porta era completamente bloccata. Ecco. È proprio in questo momento che il marito di Belen è protagonista dell’episodio imbarazzante. Perché, mentre cerca disperatamente di aprire la porta, ne rompe la maniglia. Certo, alla fine la porta si aperta, ma il siparietto è stato davvero divertente.

