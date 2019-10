Alessia Marcuzzi ha ricordato Nadia Toffa a Le Iene: la sua frase non è passata inosservata, immediata la reazione dei followers su Instagram.

Nel corso della prima puntata de Le Iene, tutti i protagonisti del programma si sono riuniti in studio per ricordare insieme Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto per un tumore cerebrale. La giornalista ha ricevuto l”abbraccio’ e il ricordo commosso dei suoi colleghi, di tutti coloro che hanno lavorato con lei negli anni a Le Iene, oltre 100 persone, che sono arrivate da tutta Italia per omaggiarla. Questo momento di grande emozione è stato ‘condotto’ da Alessia Marcuzzi, che nonostante la commozione, è riuscita a dire parole di grande affetto nei confronti della Toffa: immediata la reazione del web al suo discorso, ecco i commenti dei suoi followers.

Leggi anche:

Alessia Marcuzzi, la frase su Nadia Toffa: ecco la reazione dei followers

Alessia MArcuzzi ha tenuto un discorso introduttivo nella prima puntata de Le Iene, per ricordare l’amica e collega Nadia Toffa. La conduttrice ha parlato per alcuni minuti di Nadia, ricordando il suo carattere forte e la sua ‘verve’, nonché la capacità di fare da ‘fluidificante umano’, ovvero di unire le persone, proprio come è successo ieri sera, quando oltre 100 ‘iene’ si sono riunite per omaggiarla. La Marcuzzi ha anche raccontato alcuni retroscena inediti sulla Toffa, sui suoi momenti di sconforto, che nel corso della malattia non sono mancati, ma ha sottolineato come lei si sia sempre fatta coraggio e abbia cercato di sorridere e combattere fino all’ultimo, per non darla vinta alla terribile malattia che l’ha colpita, sempre a testa alta e senza vergogna.

‘Alla fine ha vinto lei’ – ha concluso la Marcuzzi – ‘perché ha vissuto come voleva, facendo il lavoro che aveva sempre desiderato, grazie a voi’, e nel dire questo si è girata commossa verso tutte le ‘iene’ riunite in studio. Questo momento incredibilmente emozionante è stato subito commentato sul web, in particolare i followers di Alessia sono rimasti colpiti dalle sue parole, trovandole perfette per ricordare Nadia, ma soprattutto vere, perché piene di affetto e visibile commozione. Ecco alcuni dei commenti giunti sul profilo Instagram della MArcuzzi.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI