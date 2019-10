Giulia De Lellis, la scelta che lascia tutti a bocca aperta: cancella tutti i suoi impegni di lavoro, ecco cos’è successo all’influencer.

Giulia De Lellis è di sicuro uno dei personaggi del momento. Il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, sta avendo un successo incredibile, con numeri davvero da record. Anche la sua storia con Andrea Iannone, che procede a gonfie vele, è super ‘cliccata’ e chiacchierata sul web. I due ragazzi sono innamoratissimi e non fanno niente per nasconderlo, anzi mostrano sui social tutto il loro affiatamento e la loro passione. Ora però Giulia è stata ‘costretta’ a fare una scelta difficile: l’influencer ha annullato tutti i suoi impegni di lavoro per il prossimo periodo, ecco cos’è successo.

Giulia De Lellis ‘costretta’ a mettere da parte il lavoro: cos’è successo all’influencer

Giulia De Lellis ha fatto una scelta davvero ‘particolare’, che ha spiazzato un po’ tutti i suoi fan. L’influencer, che sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista professionale, ha deciso improvvisamente di cancellare tutti i suoi impegni di lavoro. Cosa ha portato la giovane romana a prendere una decisione tanto ‘difficile’? Fortunatamente niente di grave, come potrebbe sembrare. Si tratta semplicemente di una scelta, dovuta a motivi ‘personali’. La bella Giulia ha infatti deciso di prendersi una lunga pausa dal lavoro, che per quanto le dia grandi soddisfazioni, le toglie anche tanto tempo da dedicare agli affetti e a se stessa.

Giulia ha parlato dello stress che inevitabilmente il lavoro le provoca, e ha annunciato qualche settimana fa che sarebbe partita per un lungo viaggio. L’influencer è andata in Asia insieme al suo Andrea, impegnato tra la Thailandia e il Giappone con due Gran Premi di Moto Gp. Mentre lui lavora, Giulia si gode il relax e visita le città più belle del Continente, in modo da ricaricarsi e poter poi tornare in Italia rigenerata e pronta per nuove esperienze professionali.

