Belen Rodriguez nuda in barca: la showgirl è coperta solo da un telo, che però non nasconde proprio tutto, Instagram diventa ‘bollente’, fan in delirio.

Belen Rodriguez è una delle donne più seguite e chiacchierate dello showbiz. Da quando è tornata insieme al marito, Stefano De Martino, la conduttrice argentina è sempre sotto i riflettori. Tutti cercano gli indizi di una sua eventuale gravidanza, visto che lei e Stefano hanno più volte dichiarato di desiderare un altro bambino, una ‘compagnia’ per il piccolo Santiago. Oltre a essere una moglie e mamma premurosa, però, Belen è anche una donna estremamente bella e sensuale e lo dimostra con i suoi scatti ‘hot’ su Instagram. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo non ha fatto certo eccezione: Belen è nuda in barca e il telo non la copre proprio del tutto, ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

Belen Rodriguez, la foto nuda in barca fa impazzire i fan: il telo non copre proprio tutto…

Belen Rodriguez sa esattamente come far impazzire i suoi fan. La showgirl e conduttrice argentina è sempre sensuale, in qualsiasi abbigliamento o posa. Ma l’ultima foto che ha pubblicato su Instagram è davvero super ‘hot’. Belen, infatti, è nuda e si trova in barca con Stefano a Positano. I due si stanno concedendo dei giorni di relax a Napoli e dintorni, per festeggiare in famiglia il compleanno di Stefano. Oggi giornata di coppia per i ‘piccioncini’, che sono usciti da soli con la loro barca di nome ‘Santiago’.

Gli scatti della coppia nel mare di ottobre sono tutti bellissimi, ma uno in particolare ha mandato in visibilio i fan, ed è proprio quello in cui Belen è di profilo e guarda il mare nuda, coperta solo da un telo, che però non nasconde proprio tutto e mostra le sue curve sinuose e le sue gambe mozzafiato. Lo scatto è davvero ‘bollente’ e ha ottenuto migliaia di like e commenti. ‘La vida me gusta’, scrive Belen. Beh, in effetti come darle torto…

