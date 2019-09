Taylor Mega infiamma Instagram: davanti allo specchio senza reggiseno, l’asciugamano non copre tutto, la story diventa hot e manda in delirio i fan.

Taylor Mega sa sempre infiammare Instagram con le sue foto ‘hot’. L’nfluencer è molto disinibita e le piace provocare, ecco perchè pubblica spesso immagini che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato e il suo seno esplosivo, facendo impazzire i fan. In questo periodo la sua vita privata è sulla bocca di tutti per la relazione con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e per le polemiche con Erica Piamonte dovute proprio al suo nuovo amore. Ora però, Taylor è tornata a far parlare di sé per il suo corpo da urlo: la story davanti allo specchio senza reggiseno è super hot, Instagram in tilt per lei.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega senza reggiseno: l’asciugamano non copre tutto, video hot su Instagram

Taylor Mega ha pubblicato una story particolarmente hot su Instagram. L’influencer si trova in un centro per trattamenti estetici e mentre si spoglia, prima di stendersi sul lettino, decide di riprendersi davanti allo specchio senza reggiseno. Completamente nuda dalla vita in su, Taylor ha solo un asciugamano piegato su se stesso che copre il suo seno esplosivo. Ma il telo non riesce a celare proprio tutto, ed ecco che la forma super hot del suo decolleté spunta da sotto e rende il video davvero ‘bollente’.

‘Abs attivato’, scrive in tono ironico Taylor, riferendosi al suo seno esplosivo. Del resto l’influencer non è nuova a questo genere di immagini: l’effetto ‘vedo-non vedo’ è un classico delle foto e dei video che pubblica quotidianamente su Instagram. In questa story in particolare, però, il decolleté non è l’unica cosa che risalta agli occhi. Taylor ha anche degli addominali scolpiti da fare invidia e un fisico asciutto e davvero invidiabile.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI