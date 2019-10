Taylor Mega si lascia andar a un ‘duro’ sfogo su Instagram: ‘A me nessuno ci pensa!, le sue parole non passano inosservate, ecco cos’è successo.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e chiacchierate del web in Italia. Bellissima e molto disinibita, Taylor è amata soprattutto per le foto e i video che posta su Instagram e che mettono in mostra il suo corpo davvero mozzafiato. Ma non solo. L’influencer ha dimostrato nel tempo di avere anche una storia molto intensa, con il suo passato da tossicodipendente e anche con i disturbi alimentari di cui ha parlato in tv ultimamente. Insomma, Taylor è un personaggio dalle mille sfaccettature, che sembra forte ma è anche tanto sensibile. Nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, l’influencer si è lasciata andare a uno sfogo, dicendo che nessuno la pensa: ecco cosa le è successo e a chi si riferisce.

Taylor Mega, ecco il suo sfogo su Instagram: le sue parole non passano inosservate

Taylor Mega è sulla bocca di tutti in questo periodo per la sua storia con Giorgia Caldarulo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sembra averle rubato il cuore dopo la frequentazione estiva con Erica Piamonte. Le due però si vedono poco insieme sui social, anche se Taylor ha spiegato che non c’è alcuna crisi tra i loro, ma che sono entrambe molto impegnate con il lavoro. A quanto pare, però, le due ragazze sono state lontane anche in questo week end. Nelle ultime storie Instagram, infatti, Taylor è a casa con un amico e si ‘lamenta’ di essere sola.

‘Se almeno avessi avuto la Play avrei potuto giocare’, dice l’influencer, aggiungendo che la sua ‘tipa’ è uscita con le amiche e lei è rimasta sola. ‘Nessuno ci pensa a me’, ha chiosato. Il tono di Taylor, peòrò, è scherzoso, il suo è uno sfogo più che altro ironico, anche se di sicuro non le avrà fatto piacere trascorrere il sabato sera a casa senza la compagnia della sua fidanzata.