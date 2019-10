Amici Celebrities, Michelle Hunziker in difficoltà durante la Finale: la conduttrice appare ‘in crisi’ e il web si lamenta, ma ha avuto un ‘problema’.

Ieri sera è andata in onda la Finale di questa prima edizione di Amici Celebrities, che ha avuto davvero grandissimo successo. A sfidarsi, 12 concorrenti provenienti da diversi ambiti del mondo dello spettacolo, che hanno messo alla prova la loro passione nel canto o nel ballo, o in entrambe le discipline. A condurre il Talent è stata per le prime tre puntate Maria De Filippi, la ‘padrona di casa’ di Amici, sostiuita nelle successive tre serate da Michelle Hunziker. Non sono mancate critiche per lei, perché una parte del pubblico preferiva la moglie di Maurizio Costanzo. Ieri sera Michelle, durante la puntata, è apparsa diverse volte in difficoltà: il web non le ha risparmiato critiche, ma la verità è che la conduttrice aveva un problema, ecco quale.

Michelle Hunziker in difficoltà durante la Finale di Amici Celebrities: ecco che problema ha avuto

Michelle Hunziker è apparsa più volte in difficoltà durante la FInale di Amici Celebrities: la conduttrice sembrava quasi ‘distratta’, in alcuni momenti dimenticava quello che sarebbe dovuto succedere subito dopo nel corso della puntata, quasi come se fosse poco concentrata. Se n’è accorto il pubblico da casa, che non le ha risparmiato commenti negativi, inneggiando ancora una volta al ritorno di Maria De Filippi. In realtà, però, Michelle non era affatto distratta, né deconcentrata, ma semplicemente non si sentiva bene. La presentatrice aveva la febbre alta e un forte mal di gola, come si sentiva anche dal suo tono di voce decisamente più basso e rauco del solito.

Del resto, solo poche ore prima della puntata, Michelle si era mostrata su Instagram mentre cercava di curarsi per il suo abbassamento di voce e aveva già annunciato di non sentirsi granché bene. E’ stato poi il comico Andrea Pucci, durante il suo intervento, a dire al pubblico che Michelle aveva la febbre alta, prendendola in giro per la sua voce bassa, che la faceva sembrare più simile a Maria De Filippi. Ecco svelato l’arcano, insomma, Michelle non si sentiva affatto bene, ma ha fatto sfoggio di grande professionalità per portare avanti una puntata così importante nel migliore dei modi.