Pamela Camassa, ecco cosa pensa su di lei la madre di Filippo Bisciglia, il suo fidanzato: sono delle rivelazioni davvero incredibili.

È il personaggio del momento, Pamela Camassa. Dopo la vittoria stra-meritata di Amici Celebrities, la compagna di Filippo Bisciglia sta vivendo un momento davvero idilliaco. Grazie alla sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, la giovane ha avuto la possibilità di poter mostrare alla grande le sue più grandi passioni: la danza e il canto. È stata sempre impeccabile, la bella toscana. E, proprio per questo motivo, è riuscita a trionfare nella prima edizione del talent. Riuscendo, quindi, a ‘sconfiggere’ il suo fidanzato in finale. Ebbene, ma cosa ne pensa la mamma di Filippo della sua compagna? Ecco cosa dichiara la signora Elisabetta.

Pamela Camassa, cosa ne pensa di lei la mamma di Filippo

Come raccontato in un nostro recente articolo, in occasione della permanenza di Filippo Bisciglia all’interno di Amici Celebrities, sua madre si è raccontata a 360 gradi in una recente intervista per il settimanale Di Più. In quest’occasione, Elisabetta ha avuto la possibilità di spiegare perché, nelle puntate precedenti, suo figlio è scoppiato a piangere durante una sua esibizione. Alcuni anni fa, ha scoperto di avere un tumore. E, com’è giusto che sia, Filippo ha sofferto terribilmente per questa notizia. Ma non solo. Perché, la signora Elisabetta ha avuto la possibilità anche di spiegare, per filo e per segno, cosa ne pensa lei di Pamela Camassa. Sono tantissimi anni, ormai, che la giovane è fidanzata con suo figlio. Insomma, è proprio una di famiglia. Ebbene. Ma cosa ne pensa, quindi, sua suocera? Beh, la signora è stata davvero molto breve e concisa. Tuttavia, le sue parole sono davvero incredibili. Stando a quanto scritto sul settimanale Di Più, Elisabetta avrebbe dichiarato che Pamela è una donna davvero straordinaria. Parole che, ammettiamolo, fanno davvero piacere sentirsele dire.

Pamela e Filippo, un amore che dura da 12 anni

Sono fidanzati davvero da tantissimo tempo, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Pensate, si parla più di 10 anni. Una vita, insomma. È proprio per questo motivo che, come raccontato dalla signora Elisabetta, il suo più grande desiderio è quello di diventare nonna. Ecco. L’argomento ‘figli’ e ‘matrimonio’ è un tasto un po’ dolente per loro. In diverse occasioni, infatti, hanno entrambi dichiarato di stare bene così. Anzi, nell’intervista a Verissimo, che andrà in onda oggi, il romano dichiarerà di aver già tutto soltanto stando accanto a Pamela. Insomma, se non è amore questo…