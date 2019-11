Temptation Island Vip, l’ex moglie di Andrea Ippoliti si scaglia ancora contro di lui: parole durissime durante la puntata riassuntiva andata in onda su Canale 5.

Ieri sera è andata in onda una puntata riassuntiva del viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip, che ha visto inizialmente la partecipazione di sei coppie, più due che si sono aggiunte in corsa. Insomma, di carne al fuoco ce n’è stata parecchia in questa seconda edizione del reality sulle coppie vip, che in alcuni casi ha portato a brusche e dolorose rotture. Tra le coppie che si sono lasciate, c’è quella composta da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che dopo 3 anni di relazione hanno deciso di uscire separati dal programma, soprattutto per volere della showgirl, che non ha digerito il comportamento del compagno con la single Zoe. Anche l’ex moglie di Ippoliti, che più volte ha parlato di lui su Instagram, si è scagliata contro di lui durante la puntata di ieri: ecco il suo durissimo sfogo.

Temptation Island Vip, l’ex moglie di Andrea Ippoliti lo attacca ancora su Instagram: parole durissime

Durante la messa in onda della puntata speciale di Temptation Island Vip, è arrivato l’ennesimo attacco social da parte dell’ex moglie di Andrea Ippoliti, Daniela Pandini, che già nelle scorse settimane ha parlato di lui, alludendo anche a una frequentazione tra l’uomo e la tentatrice Zoe. Daniela, che dell’ex marito sembra avere una pessima opinione, non ha perso occasione per ribadire il suo pensiero con un post davvero ‘infuocato’ su Instagram. La didascalia del post, infatti, è durissima: ‘E’ un caso che l’ultima puntata di Temptation Island Vip vada in onda la notte di Halloween?’, ironizza, ‘Trash + Zombie, sempre più in basso’. L’attacco della Pandini è davvero duro e soprattutto sarcastico, accompagnato infatti da emoticon che ridono divertite. Come reagirà Andrea a questo ennesimo colpo da parte della sua ex?