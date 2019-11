Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma: l’indiscrezione bomba

Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma: ecco l’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale ‘Chi’ sulla showgirl, ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci è stata sposata per 9 anni con Flavio Briatore, e dalla loro unione è nato il piccolo Falco Nathan, che spesso è presente nelle storie Instagram della showgirl calabrese. Negli ultimi giorni si è parlato tanto del matrimonio finito con l’imprenditore, in particolare da quando sono uscite delle foto di Briatore con la giovanissima Benedetta Bosi, che sarebbe la sua nuova fiamma, anche se lui la definisce solo un’amica, mentre la ragazza con alcune dichiarazioni ha lasciato intendere che qualcosa tra loro c’è stato. Anche Elisabetta ha commentato questa ‘liason’ su Instagram, definendola una cosa che ‘fa rabbrividire’, soprattutto per l’enorme differenza d’età. Ora, però, anche la Gregoaci sembrerebbe avere un ‘corteggiatore’: l’indiscrezione bomba svela di chi si tratta.

Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma: ecco di chi si tratterebbe

Elisabetta Gregoraci, secondo il settimanale ‘Chi’, avrebbe una nuova fiamma, o meglio una sorta di ‘corteggiatore’. Stando infatti all’indiscrezione bomba lanciata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la showgirl in questo periodo sarebbe sommersa di regali e fiori che arrivano direttamente dal suo ‘spasimante’. Si tratta di un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo, ma che è già conosciuto per i suoi passati flirt con delle ‘vip’. Il suo nome è Matteo Baldo, ex fidanzato di Lindsay Lohan, nonché corteggiatore di Diletta Leotta per diverso tempo. Insomma, un uomo a cui piacciono le belle donne e che secondo il settimanale sarebbe invaghito di Elisabetta, al punto da riempirla di rose rosse. Non sappiamo con certezza se la Gregoraci ricambi questo interesse, né se tra i due ci sia già qualcosa. Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi su questo nuovo, succulento ‘scoop’.