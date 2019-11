Nicole Mazzocato e Andrea Damante, ecco finalmente tutta la verità sul loro rapporto: le parole dell’ex corteggiatrice tolgono ogni dubbio, ecco cosa ha detto.

Nicole Mazzocato e Andrea Damante sono sicuramente tra i maggiori protagonisti del gossip del momento. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati avvistati insieme già diverse settimane fa, ma Nicole aveva specificato che il loro era solo un rapporto di amicizia. Dopo le loro prime foto insieme, però, il fidanzato dell’ex corteggiatrice, Thomas, aveva improvvisamente cancellato tutte le foto di lui e Nicole, facendo pensare così a una crisi. Ieri sera Nicole e Andrea erano di nuovo insieme in discoteca con altri amici, e ancora una volta sono partite le chiacchiere sul loro rapporto, che tanti credono possa essere più di un’amicizia. Oggi l’ex corteggiatrice ha nuovamente rotto il silenzio sull’argomento, spiegando come stanno realmente le cose tra lei e l’ex di Giulia De Lellis: ecco le sue parole.

Nicole Mazzocato e Andrea DAmante: lei rivela la verità sul loro rapporto

Nicole Mazzocato e Andrea Damante sono molto vicini in questo periodo, e i vari avvistamenti di loro due insieme hanno fatto partire subito le ipotesi su un loro eventuale flirt. Ieri sera i due erano in discoteca a Milano con altri amici e nelle storie Instagram di Damante si vede chiaramente Nicole che balla alle sue spalle. Prima che le chiacchiere sul loro rapporto diventino inarrestabili, l’ex corteggiatrice è intervenuta su Instagram, ribadendo ancora una volta che lei e Andrea sono solo amici. ‘Mi sono ricreduta su di lui’, ha detto Nicole, ‘ma rimane un amico. Io sono innamoratissima del mio fidanzato’. La Mazzocato ha dichiarato che tra lei e Thomas va tutto bene e che lui è tranquillo per il suo rapporto con Damante. ‘Solo voi fan accaniti vi fate questi problemi’, ha detto, sperando così di mettere a tacere una volta per tutte le continue voci sul suo conto.