Live Non è la D’Urso: gli ospiti della puntata di questa sera

Chi saranno gli ospiti della puntata di questa sera di Live Non è la D’Urso? Ecco tutto quello che occorre sapere sull’appuntamento di oggi.

Mancano davvero poche ore e, finalmente, questa sera andrà in onda la nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Per la nona settimana consecutiva, il prime time di Barbara D’Urso sarà pronto a regalarci un appuntamento davvero imperdibile. Dopo la magnifica intervista a Marco Carta dopo la sua assoluzione e le sconvolgenti rivelazioni di Cicciolina su suo figlio e l’accusa di droga, cosa ci riserverà la puntata di questa sera? Beh, stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, ancora una volta, la conduttrice ha pensato a tutto nel minimo dettaglio. Ecco nel minimo particolare tutti gli ospiti di questa sera.

Live-Non è la D’Urso: tutti gli ospiti di questa sera

La nona puntata di Live Non è la D’Urso è pronta ad incantare i suoi milioni telespettatori. Mancano, infatti, pochissime ore e finalmente Barbara D’Urso presenterà un nuovo appuntamento del suo prime time. Ebbene, ma cosa ci riserverà la puntata di questa stasera? Ammesso che, come tutte le altre, si rivelerà davvero imperdibile, chi saranno gli ospiti di questa sera? Come al solito, c’è molto riserbo nello svelare tutto nei minimi dettagli. Tuttavia, da quanto si evince da alcune anticipazioni trapelate dal web e dal promo pubblicitario, la bella conduttrice campana ha pensato a qualcosa davvero di incredibile. Eccone i dettagli:

dopo le insistenti voci su una sua presunta relazione omosessuale con l’attore Gabriele Rossi, il volto de L’onore e il rispetto darà ulteriori delucidazioni sulla sua vita privata. Ma non solo. Perché, da quanto dichiarato dalla D’Urso nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, l’attore avrà la possibilità di incontrare una o, al massimo, due fan nell’ascensore ‘magico’; Magalì Maradona: in quest’ultimo periodo, in Argentina, si è diffusa la voce di una sesta e presunta figlia illegittima del Pibe de Oro. Da Barbara D’Urso, la giovane ragazza racconterà tutta la verità;

Insomma, una puntata davvero imperdibile a quanto pare? Ovviamente, nel corso dell’appuntamento, verremo a conoscenza di tutti gli colpi di scena che solo la bella D’Urso sa regalare al suo amato ed affezionato pubblico.