Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi beccati insieme: ritorno di fiamma in vista? Ecco cosa stavano facendo i due ex Uomini e Donne.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne con la loro storia d’amore, che non è durata molto tempo ma è stata particolarmente intensa. I due, infatti, si sono conosciuti nel dating show di Canale 5 e dopo alcui mesi di conoscenza si sono messi insieme, ma pochi giorni dopo il loro fidanzamento è venuto fuori che durante il trono Nilufar aveva frequentato un suo corteggiatore fuori dagli studi. I due, sono riusciti a oltrepassare questo momento difficile, mettendosi poi in gioco anche con Temptation Island Vip, altra prova superata con successo. Pochi mesi dopo il programma, l’improvvisa rottura. In questi giorni, però, i due sono stati beccati insieme: la segnalazione ha fatto subito sognare i fan, ecco cosa stavano facendo.

Nilufar e Giordano beccati a cena insieme: ritorno di fiamma in vista per i due?

Nilufar e Giordano si sono lasciati circa 9 mesi fa, ma da quando hanno interrotto la loro storia, nessuno dei due si è mai rifidanzato. Tanti i flirt che sono stati attribuiti a Giordano, anche se lui non ne ha mai confermato nessuno, nessuna voce in particolare, invece, su Nilufar, che sembra essersi dedicata in tutto e per tutto alla sua carriera. Ultimamente Giordano ha parlato della sua ex, e le sue dicharazioni aveva fatto sognare i fan, perché lasciavano intendere che l’affetto e il legame tra loro due non si è mai rotto.

Ieri sera i due sono stati avvistati a cena, come riportato da Giuseppe Porro di Gossip Tv, e le loro storie Instagram, in effetti, lo confermano. L’ex coppia era all’osteria La Bettola di Roma, ma purtroppo per i fan, che speravano in un ritorno di fiamma, era in compagnia di altri amici, per la precisione degli altri componenti della loro agenzia. Insieme a Nilufar e Giordano, infatti, c’erano anche Luigi Mastroianni, Giulia Latini e altri, e si trattava probabilmente di una cena di lavoro.