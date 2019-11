Gaetano Arena, clamorosa svolta con Kikò ed Ambra: la notizia choc a Pomeriggio Cinque

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, c’è stata una clamorosa svolta nel ‘caso’ di Gaetano Arena, Kikò Nalli ed Ambra Lombardo: cos’è successo.

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque si è parlato, ancora una volta, di Gaetano Arena e del bacio con Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli. Lo ‘bomba’ di gossip è stata lanciata in uno degli appuntamenti precedenti del medesimo show. E, come ben sapete, da quel momento è scoppiata una vera e propria bufera. Ma la bella siciliana ha realmente tradito il parrucchiere romano? Ecco. Stando ad alcune immagini, sembrerebbe proprio di si. Anche se, come la stessa Ambra ha dichiarato in una recente Instagram Stories, non sembrerebbe essere affatto così. Ebbene. Nella puntata dello show di Barbara D’Urso di oggi, siamo venuti a conoscenza di un clamoroso punto di svolta in questo ‘trio’. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Pomeriggio Cinque, la svolta nel ‘caso’ Gaetano Arena ed Ambra Lombardo: cos’è accaduto in diretta

Ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stato Gaetano Arena. Che oltre ad aver avuto un duro faccia a faccia con la sua ex fidanzata Giulia Valentino, ha confermato il bacio tra lui ed Ambra Lombardo. Ma non è finita qui. Perché è proprio durante questo spazio che, per la prima volta in assoluto, siamo venuti a conoscenza di un clamoroso punto di svolta sulla vicenda. Come raccontato da uno degli opinionisti della puntata odierna, sembrerebbe che Kikò Nalli ed Ambra Lombardo abbiano litigato con l’ex gieffino. Il tutto è accaduto sulla fine della puntata scorsa. Quando, come raccontato in un nostro recente articolo, il parrucchiere romano è stato duramente attaccato. Ecco. È proprio per questo motivo che, terminata la puntata, l’ex marito di Tina Cipollari ha chiamato il bell’Arena incolpandolo di tutto quello che sta accadendo in questi ultimi giorni. Dal canto suo, Gaetano, nonostante sia visibilmente dispiaciuto per l’accaduto, si dice molto offeso per le parole utilizzate dal Nalli.