Temptation Island Vip, brutto episodio per Silvia Tirado, ex di Gabriele Pippo: la bella romana replica duramente su Instagram e si scaglia ancora contro il suo ex fidanzato.

Temptation Island Vip è ormai terminato da un po’, ma continua a portare dietro di sé gli strascichi delle storie raccontate, in particolare quelle che non sono finite bene. Tra le coppie che si sono lasciate dopo il reality, c’è quella composta da Gabriele Pippo, figlio del grande Pippo Franco, e Silvia Tirado. I due sono usciti insieme dal programma condotto da Alessia Marcuzzi, nonostante il legame di Silvia col single Valerio abbia fatto soffrire il fidanzato, ma a distanza di alcune settimane si sono lasciati. La Tirado ha fatto un lungo e durissimo sfogo contro l’ex, accusandolo di averle mancato di rispetto. Lui ha replicato in maniera abbastanza pacifica, ma ora Silvia ha avuto un altro sfogo su Instagram, perché protagonista di un episodio poco piacevole: ecco cos’è successo.

Silvia Tirado, brutto episodio sui social: dura replica e ancora accuse a Gabriele Pippo

Silvia Tirado è un fiume in piena in questi giorni. La cantante ha ufficializzato la rottura con Gabriele Pippo, accusandolo di averle mancato di rispetto, soprattutto per alcuni video che ha realizzato per pubblicizzare una canzone da lui scritta e prodotta, video nei quali è accompagnato da una serie di donne in perizoma, che ‘twerkano’ davanti a lui. Silvia ha accusato Gabriele di non aver rispetto delle donne in generale e soprattutto di lei. La ragazza, poco fa, ha pubblicato altri sfoghi, rispondendo ad alcune persone che evidentemente le hanno detto che meritava di soffrire dopo il comportamento avuto a Temptation Island Vip. Parole dolorose, queste, per Silvia, che ha risposto con delle storie su Instagram, dicendo che nessuno merita di soffrire, perché tutti sbagliano, e ribadendo le accuse contro il suo ex fidanzato.