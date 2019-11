Pochissime ore fa, Taylor Mega ha raccontato di un’amara scoperta fatta su Instagram: ecco cos’è accaduto e il suo sfogo sui social.

Taylor Mega è sempre molto attiva sui social e, soprattutto, con i suoi fan. In diverse occasioni, la bella influencer ha dichiarato di considerarli come la sua seconda famiglia. È proprio per questo motivo, quindi, che non perde mai occasione di poter interagire, seppure indirettamente, con loro. Infatti, è solita condividere ‘clamorose’ confessioni, foto audaci e video davvero elettrizzanti. È accaduto anche pochissimo fa. Quando, tramite una serie di Instagram Stories, la giovane Mega ha condivido un’amara scoperta fatta sul social network. Ecco che cosa è accaduto nello specifico. E, soprattutto, qual è stato il suo sfogo.

Taylor Mega, amara scoperta per lei: poi lo sfogo su Instagram

In quest’ultimo periodo, tra i personaggi pubblici, e non solo, sta impazzando un nuovo social. Di cosa parliamo? Di Tik Tok. L’applicazione cinese, infatti, sta riscuotendo un successo davvero illimitato. Tanto che, in pochissimo tempo, il numero degli iscritti è aumentato in maniera considerevole. Tra i tanti Vip che hanno deciso di iscrivervi, vi è anche Taylor Mega. Che, come al suo solito fare, è solita condividere dei suoi video davvero incredibili. Ecco. È proprio legato ad un suo ultimo filmato che, stando a quanto dichiara la diretta interessata su Instagram, ha fatto un’amara scoperta. In alcune sue recenti Instagram Stories, l’influencer di Udine aveva annunciato di aver pubblicato da poco tempo un nuovo video sull’applicazione, ma che, dopo poco, era stato bannato.

È proprio questo sfogo, infatti, che la bella Taylor ha avuto pochissimo fa su Instagram. “Mi hanno bannato il video da Tik Tok perché ero in costume”, dice la Mega ai suoi followers. Confessando, tra l’altro, che non aveva alcun motivo ‘particolare’ per essere cancellato dall’applicazione cinese. “Sono scioccata”, dice l’influencer.