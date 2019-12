Francesco Chiofalo rompe il silenzio sul problema alle labbra che lo ha costretto a un ricovero d’urgenza: ecco perché si sono gonfiate, fan preoccupati per lui.

Francesco Chiofalo ultimamente sta facendo tanto parlare di sé, per i motivi più disparati. Prima la storia con Antonella Fiordelisi, che lui è riuscito a riconquistare dopo mesi di tentativi disperati; poi le polemiche per alcune sue uscite ‘infelici’ sugl attacchi di panico, e infine il problema che ha avuto alle labbra, che lo ha costretto a un ricovero d’urgenza. Qualche giorno fa, infatti, Chiofalo ha pubblicato delle storie Instagram in cui aveva il viso gonfissimo, in particolare le labbra. Dopo una notte in ospedale, Francesco è stato dimesso, e anche in questo caso non sono mancate critiche sul fatto che abbia’spettacolarizzato’ questo suo problema. Ora Chiofalo ha deciso di rompere il silenzio e spiegare nel dettaglio cosa gli è successo veramente alle labbra.

Francesco Chiofalo rompe il silenzio: ecco cos’è successo veramente alle sue labbra, fan preoccupati

Francesco Chiofalo poco fa ha deciso di rompere il silenzio sul problema che ha avuto alle labbra, che gli si sono improvvisamente gonfiate qualche giorno fa, facendolo spaventare e costringendolo a un ricovero d’urgenza. Chiofalo ha raccontato che quel giorno ha cominciato ad avere un prurito in tutto il corpo già nel pomeriggio, ma ha sottovalutato la cosa, fin quando la sera si è ritrovato con delle macchie sul corpo e soprattutto con le labbra gonfissime. Dopo la corsa in ospedale, racconta, i medici pensavano si trattasse di un’allergia, ma gli antistaminici e il cortisone non facevano effetto, il che ha escluso questa possibilità. I dottori lo hanno tenuto in ospedale per controllarlo, visto che se gli si fosse gonfiata anche la lingua, avrebbe rischiato il soffocamento.

Ad oggi, dopo qualche giorno dall’emergenza, le labbra gli sono tornate normali, ma Francesco dorà sottoporsi a degli esami clinici per assicurarsi che non ci sia un malfunzionamento di fegato o reni, che potrebbe essere stato alla base dell’improvviso gonfiore. I fan sono preoccupati per lui, ma Francesco non ha perso il sorriso e si è detto pronto ad affrontare quest’altra prova.