Elettra Lamborghini si ‘scusa’ con i fan: “Ho fatto degli errori terribili”, ecco a cosa si riferisce la cantante, il video su Instagram spiega tutto.

Elettra Lamborghini non smette mai di far parlare di sé. La cantante è sempre attivissima sui social, dove racconta tutto quello che le succede, anche i momenti più tristi e malinconici, ma soprattutto utilizza Instagram per condividere con i fan le sue gioie, proprio come ha fatto qualche ora fa, quando ha annunciato che presto sposerà il suo fidanzato, il rapper Afrojack. E’ un momento davvero felice, dunque, per Elettra, che poco fa ha pubblicato delle storie Instagram in cui si è ‘scusata‘ con i suoi fan per alcuni ‘errori’: ecco cos’è successo e a cosa si riferisce l’ereditiera.

Elettra Lamborghini si ‘scusa’ con i fan: ecco cos’è successo all’ereditiera

Elettra Lamborghini fa sempre parlare di sé. La cantante è molto attiva sui social, dove spesso pubblica le sue foto e i suoi video mozzafiato, in cui si vede il suo corpo a dir poco esplosivo. Ma non solo. Proprio ieri l’ereditiera ha annunciato ai fan che presto sposerà il suo fidanzato Nick Van Der Wall, meglio noto come Afrojack, mostrando su Instagram l’anello che lui le ha regalato per farle la proposta. Poco fa però Elettra ha voluto fare delle storie Instagram per scusarsi con i fan. Cos’è successo? Nulla di grave fortunatamente. La cantante si è ‘scusata’ per i numerosi errori grammaticali che ha commesso nello scrivere il post in inglese nel quale annunciava le nozze.

“Ho fatto degli errori terribili, ma ero troppo emozionata e poi non ho riletto”, ha detto Elettra, “Tanto lo so che mi perdonate, perché sono simpatica”, ha poi aggiunto, sempre con il suo immancabile sorriso e la sua ironia, ringraziando infine tutti i fan per i tanti messaggi di affetto che le sono arrivati da quando ha dato il grande annuncio.