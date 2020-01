Sara Croce, il body è troppo stretto: Lato B in bella mostra, Instagram s’infiamma

Con questo body troppo stretto, Sara Croce ha letteralmente infiammato Instagram: il suo Lato B è in bella mostra, pioggia di complimenti per lei.

La nuova edizione de Avanti un Altro è finalmente iniziata. Lunedì 7 Gennaio, infatti, è andata in onda la prima puntata. Che, per chi non l’avesse seguita, ha presentato delle novità davvero clamorose. In primis, la Bonas. Ebbene si. Se fino all’anno scorso a rivestire questo ruolo c’era Laura Cremaschi, per quest’edizione, invece, è Sara Croce ad indossare questi panni. Ebbene si. È proprio l’ex madre natura di Ciao Darwin ad aver incantato, seppure queste pochissime puntate, tutto il pubblico del game show di Canale 5. Sara, in effetti, vanta di una bellezza davvero eccezionale. Testimoniata, tra l’altro, dalle numerose foto presenti sul suo canale social. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando la bonas di lascia fotografare con indosso un incredibile e fantastico body nero. Che, però, è davvero troppo stretto. Sarà proprio per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto numerosi ‘likes’ e, soprattutto, commenti di apprezzamento. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Sara Croce, il body è troppo stretto: lo scatto infiamma Instagram

Vanta di una bellezza davvero smisurata, Sara Croce. Non solo lo testimoniano le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social, ma ce ne da conferma anche quest’ultima condivisa su Instagram. Come dicevamo precedentemente, in suddetto scatto, la Bonas di Avanti un Altro si lascia immortalare con indosso un entusiasmante body nero. Che, in un batter baleno, conquista l’interesse da parte di tutti i suoi followers. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ebbene si. È proprio così che, pochissime ore fa, l’ex madre natura di Ciao Darwin si lascia immortalare su Instagram: con un body stretto e il Lato b in bella mostra. Insomma, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, lo scatto è, senza alcun dubbio, davvero ‘di fuoco’. In cui, tra l’altro, si nota chiaramente la smisurata bellezza dalla giovane modella. Non caso, la foto ha ricevuto, in un batter baleno, numerosi ‘likes’ e, soprattutto, complimenti per la sua bellezza. In effetti..

Il flirt con Andrea Damante di quest’estate

Sara Croce, l’estate scorsa, è stato spesso al centro dei riflettori soprattutto per il suo flirt con Andrea Damante. I due giovani ragazzi, infatti, sono stati paparazzati diverse volte insieme. Da ciò, quindi, si deduce che potrebbe esserci stato del tenero tra di loro. Fatto sta che, dopo solo qualche settimana, i due non sono stati visti più insieme. Non a caso, Andrea Damante, attualmente, è felicemente fidanzato con Claudia Coppola.