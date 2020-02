Alessia Marcuzzi viene ripresa mentre sale le scale: la gonna che indossa è super corta, c’è davvero poco spazio all’immaginazione.

In attesa di iniziare la sua prossima avventura televisiva che, stando a diverse indiscrezioni trapelate sul web, sembrerebbe iniziare ad aprile 2020, Alessia Marcuzzi è partita per Dubai. È proprio qui, per meglio dire, che si è lasciata riprendere in diverse sue Instagram Stories. Come raccontato in diversi nostri articoli, la conduttrice televisiva è solita utilizzare il suo account social ufficiale per comunicare con i suoi numerosi followers. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, durante una fantastica serata trascorsa con gli amici di sempre, la Marcuzzi si è lasciata riprendere mentre sale le scale. Fin qui ‘tutto bene’, oseremmo dire. Se non fosse che, in occasione dell’evento, Alessia ha indossato una gonna super corta. Ed è proprio per questo motivo che l’inquadratura dal basso ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi mentre sale le scale: inquadratura dal basso e gonna corta, impossibile guardare altrove

Le chiavi del successo di Alessia Marcuzzi sono davvero tantissime. In primis, senza alcun dubbio, c’è la bellezza. Perché, ammettiamolo, il fascino della conduttrice romana è più unico che raro. Ce lo testimoniano non soltanto le numerose ed incredibili apparizioni televisive, ma anche la sua abbandonante photogallery Instagram. Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, la Marcuzzi è solita condividere degli scatti fotografici davvero incredibili. L’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, durante una fantastica serata in compagnia dei suoi amici a Dubai, Alessia si è lasciata riprendere mentre sale la scale. A catturare l’attenzione, però, è ben altro. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo più da vicino:

A catturare l’attenzione, infatti, è la ‘particolare’ inquadratura dal basso che viene utilizzata per riprendere Alessia Marcuzzi mentre sale le scale. E non solo. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la conduttrice indossa una gonna super corta. È proprio per questo motivo che, mentre sale le scale, c’è davvero poco spazio all’immaginazione.

Il ‘clamoroso’ gesto della Marcuzzi

È solita lasciare senza parole i suoi fan, Alessia Marcuzzi. Lo ha fatto anche qualche settimana fa. Quando, sul suo Instagram, ha condiviso una foto di un gesto mai fatto prima. ‘È il primo della mia vita’, scrive la conduttrice romana a corredo di un’immagine che mostra chiaramente ai suoi followers il suo tatuaggio. ‘Luce’, questa è la scritta che ha deciso di tatuarsi sul braccio. E che ha deciso, tra l’altro, di affidare ad una sua nuova esperienza lavorativa.