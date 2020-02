Amadeus, sapete perché suo figlio si chiama Josè? Ecco il motivo di questa scelta ‘particolare’ da parte del conduttore e di sua moglie Giovanna Civitillo.

Amadeus sta realizzando un Festival di Sanremo davvero spettacolare. Tantissimi ospiti, emozioni e sorprese hanno caratterizzato le prime quattro serate della kermesse. Tante le risate con Fiorello, che ha fatto impazzire tutti con la gag in cui si è presentato vestito da Maria De Filippi, ma soprattutto ha lasciato il pubblico a bocca aperta quando ha parlato al telefono in diretta con la conduttrice. Anche le lacrime hanno avuto un ruolo importante in queste serate, come quelle di Tiziano Ferro, che è scoppiato a piangere durante un’esibizione, o quelle di tutta la platea durante il monologo di Rula Jebreal. Il grande successo del Festival è sicuramente merito di Amadeus, che con la sua simpatia e la sua esperienza ha saputo conquistare la gente. In prima fila ogni sera ci sono sempre stati sua moglie Giovanna Civitillo e il piccolo José Alberto, che hanno dato grande carica al conduttore. Ma sapete perché il figlio del Direttore Artistico del Festival si chiama così? Ecco la motivazione.

Amadeus, ecco perché suo figlio Josè si chiama così: la motivazione è ‘particolare’

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno dato alla luce il piccolo Josè Alberto il 18 gennaio del 2009. Il piccolo ha da poco compiuto 11 anni e durante queste serate del Festival di Sanremo è sempre stato presente all’Ariston a sostenere il suo papà. Ma sapete perché il piccolo si chiama così? La motivazione è davvero ‘particolare’. Come tutti sanno, Amadeus è un grandissimo tifoso dell’Inter e questa sua ‘fede’ lo ha portato a scegliere per suo figlio il nome di uno dei più grandi protagonisti della storia dell’Inter, José Mourinho.

In un’intervista a Domenica In, Amadeus ha raccontato di aver preso questa decisione quando ha incontrato una volta Mourinho in aereo e Giovanna era incinta di pochi mesi. Lei inizialmente era contraria a questa scelta, ma poi ha lasciato la possibilità al marito di esaudire il suo ‘sogno’. Conoscevate anche voi questo retroscena?