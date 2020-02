Aurora Ramazzotti mostra le gambe su Instagram: l’inquadratura ‘bollente’ svela un dettaglio di ‘troppo’, fan in delirio per la conduttrice.

Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo davvero molto positivo, sia dal punto di vista personale che lavorativo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sta costruendo pian piano una carriera di tutto rispetto come conduttrice e speaker radiofonica. La sua allegria e solarità ricordano quelle di sua mamma, dalla quale Aurora sembra aver ereditato il sorriso e il carattere brioso. Non le manca anche una voce bella e intonata come quella del papà, cosa che lei ha più volte mostrato anche sui social. Innamoratissima del suo Goffredo Cerza, Aurora è davvero in un momento felice della sua vita. Sempre molto attiva anche sui social, la Ramazzotti aggiorna sempre il suo profilo Instagram, condividendo con i suoi fan tanto del suo quotidiano, dai momenti di lavoro a quelli familiari, passando anche per i momenti ‘intimi’ con Goffredo, o quelli in cui racconta ciò che le succede. Poco fa, invece, Aurora ha deciso di mostrare ai followers le sue gambe, facendo però un’inquadratura ‘bollente’, che ha svelato un dettaglio di ‘troppo’.

Aurora Ramazzotti mostra le gambe su Instagram: inquadratura ‘bollente’, svelato un dettaglio di ‘troppo’

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva su Instagram e condivide con i fan praticamente tutto quello che le succede, talvolta anche le ‘disavventure’. Anche poco fa lo ha fatto, ma il suo video ha mandato i fan in delirio perché l’inquadratura lo ha reso ‘bollente’. Andiamo con ordine. Poco fa Aurora ha mostrato ai followers le sue gambe, inquadrandole dall’alto mentre era alla guida della sua auto. La Ramazzotti indossa una minigonna, per cui l’inquadratura è davvero ‘audace’, anche perché lei è seduta e la gonna inevitabilmente tende a salire e a scoprire ulteriormente le gambe. Ma qual è il motivo di questo video? Beh, la risposta è semplice. L’intento della conduttrice è quello di mostrare le sue calze, o meglio un ‘dettaglio’ che le riguarda.

“Ma come ho fatto? Le ho messe pochi secondi fa”, si lamenta Aurora. Come si vede nella foto, dunque, le sue calze si sono sfilate, tra l’altro in un punto quasi ‘proibito’, ovvero nella parte alta dell’interno coscia, ed è proprio quella la zona inquadrata nel video. Questo dettaglio di ‘troppo’ svelato dalla Ramazzotti ha fatto subito partire la fantasia dei suoi tantissimi ammiratori, che sono letteralmente impazziti davanti a queste storie Instagram, in cui la conduttrice mostra senza problemi le sue gambe da urlo in primissimo piano.